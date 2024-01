Prima categoria. Il Sassoferrato-Genga vince e scavalca per ora la Filottranese Il Sassoferrato Genga vince e balza in vetta da solo del girone B di Prima Categoria. Filottranese-Sampaolese e altri incontri decidono la classifica. Vigor Montecosaro in testa al girone C. Prossimo turno: Labor-Borghetto, Montemarciano-Castelbellino, O.Marzocca-Castelleonese, ecc.