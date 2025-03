Prima Categoria. La Castelfrettese a Castelbellino per riprendere il ritmo vittoria

La Castelfrettese a Castelbellino per provare a riprendere il discorso con la vittoria. Nel C ad Argignano c’è il Potenza Picena.

PRIMA CATEGORIA, 23esima giornata (ore 15). Girone B. Oggi: Real Cameranese-Ostra (ore 14:30), San Biagio-Filottranese (ore 14:30), Borgo Minonna-Staffolo, Castelbellino-Castelfrettese, Castelleonese-Olimpia Marzocca, FC Osimo-Pietralacroce, Labor-Borghetto, Sampaolese-Montemarciano. Classifica: Castelfrettese 49; Ostra 44; O.Marzocca 40; FC Osimo 38; Montemarciano 37; Borghetto 35; B.Minonna e R.Cameranese 31; Filottranese 30; Castelleonese 23; Castelbellino e Pietralacroce 22; Staffolo e S.Biagio 19; Labor 17; Sampaolese 15. Prossimo turno: Borghetto-S.Biagio, B.Minonna-Castelbellino, Castelfrettese-R.Cameranese, Filottranese-Castelleonese, Montemarciano-FC Osimo, O.Marzocca-Labor, Ostra-Pietralacroce, Staffolo-Sampaolese. Girone C. Oggi: Argignano-Potenza Picena, Belfortese-Borgo Mogliano, Camerino-Montecosaro, Casette d’Ete-Portorecanati, Castelraimondo-Montecassiano, Elite Tolentino-Passatempese (ore 14:30), Real Elpidiense-Montemilone Pollenza (ore 14:30), San Claudio-Urbis Salvia. Classifica: Camerino 42; B.Mogliano 39; Pot.Picena e Belfortese 36; M.Pollenza e Montecassiano 33; Castelraimondo 31; Montecosaro 29; Passatempese e S.Claudio 28; E.Tolentino 26; Portorecanati e Argignano 25; Casette d’Ete 22; R.Elpidiense 17; U.Salvia 11. Labor: Per mister Luca Monaldi è il giorno del debutto, casalingo, contro una squadra importante come il Borghetto. Monaldi è il nuovo allenatore della Labor, cambio in panchina nella squadra di Santa Maria Nuova avvenuto in settimana dopo le dimissioni di Simone Strappini.