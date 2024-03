Prima Categoria. Real Cameranese, prove di sorpasso

Terza contro seconda in classifica. Prove di sorpasso per la Real Cameranese che ospita oggi il Montemarciano avanti di un solo punto rispetto al Real. Tra le due contendenti potrebbe essere una giornata favorevole per la capolista Sassoferrato Genga che ospita una Labor reduce da due ko. Nel girone C è derby per la Passatempese a Cingoli. Il programma. Prima Categoria, 24^ giornata (ore 15). Girone B. Oggi: Real Cameranese-Montemarciano (ore 14:30), Borghetto-Chiaravalle, Borgo Minonna-Falconarese, Castelbellino-Senigallia, Sampaolese-Pietralacroce, Sassoferrato-Labor, Staffolo-Castelleonese. Domani: Filottranese-Olimpia Marzocca. Classifica: Sassoferrato 43; Montemarciano 42; Real Cameranese 41; Olimpia Marzocca 39; Castelleonese e Filottranese 38; Pietralacroce 36; Borgo Minonna e Castelbellino 34; Borghetto 33; Sampaolese 29; Labor 27; Staffolo 21; Senigallia 18, Chiaravalle 16; Falconarese 14. Girone C. Caldarola-Settempeda, Camerino-Pinturetta, Castelraimondo-Montecassiano, Cingolana-Passatempese, Elite Tolentino-San Claudio, Esanatoglia-Montecosaro, Urbis Salvia-Porto Recanati, Vigor Montecosaro-Montemilone.