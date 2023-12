Prima semifinale Napoli-Fiorentina in programma il 18 gennaio. Cambio Supercoppa: ecco le date

Le fantastiche quattro di Supercoppa e lo scenario della competizione che muta ancora: dovrebbe giocarsi tra il 18 e il 22 gennaio fra Riad e Gedda, e le squadre recupererebbero tra febbraio e marzo le gare di campionato rinviate. Le date verranno decise in base ai sorteggi e al calendario delle coppe europee: tutte e 4 sono ancora in lizza tra Champions e Conference. La prima semifinale, Napoli-Fiorentina, tra la vincitrice dello scudetto e la finalista di Coppa Italia, si dovrebbe disputare giovedì 18 gennaio. La seconda, tra l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Lazio seconda in campionato, andrebbe in scena venerdì 19. Finale lunedì 22 gennaio.

Nel frattempo, gli ultrà tedeschi intendono protestare contro la decisione della Lega calcio tedesca (Dfl) di coinvolgere un investitore esterno nelle partite della Bundesliga del fine settimana con 12 minuti di silenzio. "Per chiarire che il tanto decantato dodicesimo uomo a livello nazionale (i tifosi appunto) non è disposto a far parte della merce di scambio nell’accordo della Dfl con investitori dubbi, rimarremo in silenzio per 12 minuti". Un investitore finanziario dovrà pagare fino a 1 miliardo di sterline per una quota pari all’8% delle entrate televisive. Il contratto dovrà essere finalizzato entro marzo e avrà una durata massima di 20 anni.