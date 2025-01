Prima vittoria per cotroneo. Il Bastia ringrazia Santucci. Città di Castello ko

BASTIA 1 CITTA’ DI CASTELLO 0

BASTIA (4-3-3): Taiti; Cozzali, Brevi, Bei, Reka; De Santis, Ubaldi (18’st Rosignoli), Mancini; Orlandi (32’st Bartolini), Morlandi (18’st Rosignoli), Del Prete. A disp.: Rossi, Belloni, Baratteri, El Farzdi, Casale, Cicioni. All.: Paolo Cotroneo.

CITTA’ DI CASTELLO (3-5-2): Grasso; D’Alessandro G., Moroni, Djabar; Mouafiri (19’st Stumpo), Jallow, D’Alessandro R., Balocchi, Serrano; Cristiano, Piselli (47’st Babei). A disp.: Cebotari, Riberti, Guerri, Omofomwan. All.: Lorenzo Mambrini.

Arbitro: Padalino di Terni (Stocchi, Mancini)

Marcatori: 51’st Santucci.

Note: Espulso al 40’st Guerri (C, dalla panchina) per proteste. Ammoniti: De Santis, Cozzali (B), Mouafiri, Grasso, D’Alessandro R. (C). Angoli: 8-2. Rec.: 5’pt, 6’st.

Il Bastia ringrazia Santucci. Prima vittoria della gestione Cotroneo per un Bastia che si salva solo al 96’ quando ormai lo 0-0 sembrava cosa fatta. Amaro in bocca per i tifernati, zeppi di giovani, che ormai confidavano nel punto. Tre punti che rilanciano la corsa salvezza dei bastioli e ridanno nuova linfa all’ambiente.