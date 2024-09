Primavera 1. Baby Diavolo per il tris, l’Inter prova a rialzarsi

Terza giornata di campionato per Milan e Inter in Primavera 1. I rossoneri di Federico Guidi sono partiti con il piede sull’acceleratore battendo Udinese (4-0, doppietta di Maximilian Ibrahimovic, reti di Bonomi e Perin) e Torino (2-0, ancora Bonomi e Bakoune). Primo posto a punteggio pieno, nessun gol al passivo e caccia al proverbiale "non c’è due senza tre" in casa del Genoa, oggi, alle ore 11. I liguri hanno iniziato la stagione sulle montagne russe: 3-0 contro la Juventus, poi la brusca frenata da ko (con lo stesso risultato) con il Bologna. L’Inter di Andrea Zanchetta ospiterà invece la Cremonese alle ore 14.30. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta del turno scorso per mano della Lazio: Motta e Berenbruch (nella foto) avevano ribaltato l’iniziale vantaggio firmato Balde, ma in sei minuti (tra il 78’ e l’84’) l’uno due Serra-D’Agostini ha fatto slittare l’appuntamento col primo successo. Al debutto, infatti, era arrivato soltanto un punto contro il Bologna: al vantaggio di Quieto aveva risposto l’1-1 del rossoblu Papazov. I grigiorossi di Elia Pavesi hanno al momento due lunghezze in più, figlie del successo sull’Atalanta (2-1) seguito dallo stop contro la Roma (3-4). Nel frattempo l’Inter si è mossa sul mercato, a livello di giovani di prospettiva: negli ultimi giorni, infatti, depositati i contratti del centrocampista classe 2008 Dino Kristoffer Putsen (svedese, dallo Jonkoping Sodra) e del pari età e pari ruolo Dominik Kartelo (croato, dal Sibenik). L.M.