Primavera 1. Derby lombardo senza vincitori. Punto salvezza per i bergamaschi

Finisce in parità il derby lombardo nel Primavera 1 tra Atalanta e Milan. All’iniziale vantaggio bergamasco di Simonetto ha risposto Paloschi ad inizio ripresa, ma il punto ottenuto serve relativamente poco alla squadra di Guidi (nella foto), che ora rischia il sorpasso di Juventus, Fiorentina e Inter (impegnata domani contro la capolista Sassuolo).

Su un terreno di gioco al limite dell’impraticabilità i rossoneri, privi di Dutu e Ibrahimovic convocati dal Milan Futuro oltre che di Liberali causa febbre, hanno approcciato la gara in modo timido. Nella prima frazione l’Atalanta è andata infatti subito vicina al gol con Riccio e Arrigoni e poi è passata in avanti al 39’ con il rigore di Simonetto, solamente sfiorato da Longoni.

A segnalare la prova negativa del baby Milan il cambio operato da Guidi al 42’: fuori per scelta tecnica Siman e dentro Sala. Nella ripresa i rossoneri sono entrati però in campo con maggiore cattiveria, trovando prima il palo con Bonomi e poi il gol del pareggio al 3’ con Paloschi che di testa ha ribadito in rete dopo la clamorosa traversa colpita da Ossola.

La sfuriata del Diavolo però è finita lì, mentre la Dea ha avuto altre due grandi occasioni con Riccio (miracoloso Longoni) e Damiano. Il Milan, al secondo pari consecutivo del 2025 dopo quello con la Lazio, rischia così di allontanarsi dalla vetta mentre l’Atalanta si porta a casa un prezioso punto salvezza.

Alessandro Stella