Primavera 1. La Juventus fa il colpo. Milan battuto in casa

Il Milan (nella foto il tecnico Federico Guidi) perde in casa contro la Juventus e si stacca dalle prime posizioni della classifica nel campionato Primavera 1. Pugno e Di Biase rendono vana la rete di Sala per i rossoneri, ora sesti a causa del sorpasso operato dalla Lazio. In testa alla graduatoria resta il Sassuolo, che grazie alla vittoria casalinga per 2-0 sulla Fiorentina supera il terzetto formato dalla stessa Viola, dall’Inter (che sabato ha battuto 3-0 l’Atalanta fuori casa) e dalla Roma. Giallorossi scatenati: 6-1 all’Udinese in Friuli che vale la quinta vittoria consecutiva in campionato. M.T.