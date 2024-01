Primavera. Coppa Italia, milanesi a caccia delle semifinali

Tempo di Coppa Italia anche per la Primavera, che oggi scende in campo con i match validi per i quarti di finali in cui saranno impegnate le due milanesi: alle ore 13 al Viola Park il Milan di Abate affronta la Fiorentina, dopo aver avuto la meglio su Virtus Entella (7-0), Sampdoria (2-3) ed Empoli (0-4). Il Diavolo proverà a dare continuità dopo il successo esterno con il Frosinone in campionato: "Era importante ripartire con una buona prestazione e con i tre punti. È stata una trasferta difficile, ci mancano tanti giocatori ma i ragazzi ci hanno messo spirito e cuore, senza cercare alibi", le parole dell’allenatore rossonero. La vincente affronterà poi una tra Roma e Sassuolo, mentre i nerazzurri di Chivu, primi della classe in campionato e galvanizzati dal roboante 6-2 rifilato alla Lazio sabato, se la vedranno in trasferta con il Torino allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano, calcio d’inizio fissato alle ore 16. Sfida ostica contro la compagine granata che nelle ultime nove partite ha centratosei vittorie e due pareggi (una sola sconfitta rimediata sul campo della Lazio) ma le ambizioni della capolista sono altissime. In caso di passaggio del turno i nerazzurri affronteranno la vincente tra Lazio e Napoli, che si contenderanno l’accesso al prossimo turno oggi alle ore 12. Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno il prossimo 31 gennaio e il 21 febbraio. I.C.