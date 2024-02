PRIMAVERA. Mosconi fa decollare Chivu: +10. Abate, ko e strigliata: "Più umiltà»

Terza vittoria di fila per

la capolista Inter che ieri

ha battuto tra le mura amiche il Monza per 2-1 grazie a un gol in pieno recupero del classe 2007 Mosconi. I nerazzurri, così, si portano a +10 sulle seconde in classifica. Padroni di casa in vantaggio con Spinaccè, nella ripresa l’1-1 brianzolo arriva su rigore realizzato da Ferraris. Sabato amaro, invece, per

il Milan, sconfitto a Genova per 2-1. A segno Rossi e Papastylianou per il Grifone: inutile l’acuto rossonero

di Magni. "C’è tanto da lavorare tenendo la testa bassa, perché la strada

è lunga. Dobbiamo trovare un po’ di umiltà", l’analisi

a fine gara del tecnico Ignazio Abate. Il.Ch.