Primo turno playoff nazionali Eccellenza. Due turni a Grillo (Jesina) e multa alla società. Il Castelfidardo verso il Pomezia con tre squalifiche "pesanti»

Tre squalificati nel Castelfidardo in vista della gara di andata del primo turno playoff nazionale di Eccellenza. Contro l’UniPomezia, domenica 26 maggio, nella sfida casalinga, mancheranno Imbriola, espulso nella finale regionale contro l’Urbino, bomber Braconi che ha segnato domenica contro i ducali la rete decisiva, e capitan Fabbri. Squalificati tutti e tre per una giornata come Magnani (Urbino). Due turni di stop invece per Grillo (Jesina), dopo il playout perso contro il Monturano con tanto di retrocessione in Promozione dei leoncelli, perché "dopo il termine della gara colpisce al volto un calciatore avversario, senza causare conseguenze fisiche". Per la Jesina anche una ammenda di euro 250 "per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, lanciato un fumogeno che cadeva nell’area di porta, costringendo l’arbitro ad interrompere momentaneamente il gioco. Per aver inoltre fatto esplodere alcuni petardi e bombe carta, senza causare danni. Segnalazione commissario di campo".

PROMOZIONE. Una giornata di squalifica per Sartarelli (Biagio Nazzaro Chiaravalle). Squalificato fino al 28 maggio Manisera, allenatore della Vigor Castelfidardo che domani sarà impegnata nella finale playoff del girone B di Promozione a Martinsicuro contro l’Atletico Centobuchi. Ammenda di euro 150 al Moie Vallesina "per aver alcuni propri sostenitori,durante la gara, accesso alcuni fumogeni sugli spalti" e di 100 euro alla Castelfrettese "per aver alcuni propri sostenitori fatto esplodere due rumorosi petardi".