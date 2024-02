Pro Sesto, doppio rinforzo. Fornito e Balhouli per centrare la salvezza. Partendo da Arzignano

SESTO SAN GIOVANNI

L’ultimo annuncio del calciomercato invernale della Pro Sesto è arrivato ieri: Mohamed Bahlouli, classe 2000, trequartista francese con una trentina di presenze in Serie B e 25 nel massimo campionato lituano, un’esperienza nella quale ha avuto modo di collezionare anche due partite in Conference League. In passato anche la trafile nelle giovanili del Lione e quella nella Primavera della Sampdoria. Il giorno prima era stato ufficializzato anche l’altro rinforzo in extremis, Giuseppe Fornito, centrocampista mancino del ’94 esperto della categoria con le sue 165 presenze. Proviene dalla Virtus Francavilla.

I due rafforzeranno un gruppo che anche oggi alle 18.30, in casa dell’Arzignano Valchiampo, cercherà di chiudere una lunga striscia di partite senza vittorie e senza gol: nove con sei sconfitte e tre pareggi a reti bianche. È finita senza marcatori all’attivo anche la prima gara di Massimo Paci come allenatore della Pro Sesto, quella dello scorso fine settimana in casa contro la Pro Vercelli. Anche l’Arzignano, in compenso, non sta passando un periodo pieno di soddisfazioni. Non vince da cinque partite, in compenso di queste ne ha persa soltanto una (in casa contro la Pro Patria) e ha fermato sull’1-1 persino la capolista Mantova. Come i biancocelesti, è un avversario che segna poco (17 reti, la Pro è ferma addirittura a 13) ma con una difesa arcigna che ha concesso soltanto 22 reti.