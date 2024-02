Pro Sesto, gara cruciale. Contro l’Alessandria per evitare il baratro

La Pro Sesto ritrova oggi pomeriggio alle 18.30 una delle poche squadre con cui è riuscita a vincere. È l’Alessandria, fanalino di coda del girone A della Serie C, 14 punti contro i 19 dei biancocelesti, penultimi. I piemontesi sono gli unici ad avere una striscia aperta di partite senza vittorie più lunga di quella della Pro: tredici gare, la formazione di Paci è arrivata finora a dodici, comprese le quattro con il nuovo allenatore equamente divise tra due pareggi e altrettante sconfitte. L’ultima in ordine di tempo contro il Padova, secondo in classifica. Una corazzata, contro cui era complicato pensare di potersi rialzare.

Il problema è che il tempo stringe, se si vuole provare ad evitare i playout e se l’Alessandria dovesse fare il colpo accorcerebbe a due sole lunghezze riaprendo il discorso della retrocessione diretta. Dall’altra parte, non ci sono più tantissime opportunità per provare ad uscire dalla zona playout, che dista dodici punti, pur con una gara in meno. Il periodo senza vittorie (e con un solo gol segnato all’Arzignano da metà novembre ad oggi) comincia ad essere molto lungo. Paci ha lanciato dal 1’ Poli e Fornito contro i veneti, la speranza è che con il crescere della condizione possano dare un contributo importante a una squadra che fatica a creare occasioni e a sfruttarle.

Per la sfida di oggi pomeriggio, la Pro Sesto recupererà Toninelli e Mapelli, squalificati contro il Padova, in una gara nella quale una volta di più la lista degli indisponibili comprendeva diversi nomi per infortunio (Barranca, Bussaglia, Caverzasi e Kristoffersen). "La squadra è in crescita e di questo sono contento - analizza Paci -. Andiamo avanti perché la strada è quella giusta e sono convinto che con queste prestazioni la vittoria arriverà. Ce la siamo giocata col Padova, abbiamo avuto delle occasioni e poteva finire diversamente. Quel che conta è il percorso che stiamo facendo da quando sono arrivato. Dobbiamo tenere duro, sono convinto che ne verremo fuori. Abbiamo due gare importanti, lo sappiamo. Sono convinto che possiamo far bene e dire la nostra perché una prova così a Padova dice che la strada è quella giusta. I ragazzi sanno che dobbiamo solo resettare il passato e centrare la vittoria", dice il tecnico, guardando anche più in là della sfida di oggi, alla gara delle 18.30 di sabato contro il Trento, di nuovo in casa. "Non è il momento di mollare, dobbiamo vedere questa gara come un’opportunità per vincere", aggiunge Paci.