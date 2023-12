Prolungato il contratto di Ancelotti fino al 30 giugno 2026, non allenerà il Brasile. Niente samba, re Carlo resta sul trono di Madrid

Blanco. Non il cantante che lui, Re Carlo, non sa neanche chi sia. Blanco nell’unico senso possibile per chi ama e conosce il pallone, alludendo alla camiseta blanca. Sì, Carlo ’La Leyenda’, l’allenatore che ha vinto ovunque resta al Real Madrid almeno fino al 30 giugno del 2026. Alla faccia di chi dava per certo il suo ’sì’ alla panchina del Brasile al termine di questa stagione. Federcalcio verdeora compresa, che sul tamburo dell’ingaggio di Ancelotti aveva battuto forte e chiaro nel luglio scorso, facendo trapelare che Ancelotti sarebbe arrivato alla fine della Copa America 2024, pronto per vivere il sogno del Mondiale in un Paese che lo avrebbe accolto come un Re. Il punto è che Ancelotti è giù un monarca e lo è per gli straordinari meriti raggiunti con i Blancos. Vincendo la Champions in un periodo di transizione in cui ha dato il via ad un progetto in cui i giovani migliori si sono perfettamente integrati con la vecchia guardia e nel quale via via si è aggiunto qualche pezzo pregiato che Ancelotti ha trasformato in interpreti planetari.

E’ il caso di Bellingham, 20 anni e in questo momento giocatore più forte al mondo proprio grazie al suo allenatore. Per dirne una: a Dortmund non era andato oltre le 8 reti in 31 partite - neanche male, anzi, per un centrocampista offensivo - a Madrid ha già segnato 13 reti in 16 partite con le quali comanda la classifica dei bomber.

Con il Real, l’ex allenatore di Milan, Bayern Monaco e Psg ha vinto in cinque stagioni due Champions League, una Liga, due Mondiali per club, due Supercoppe europee, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. E’ l’unico allenatore ad aver alzato la Champions per 4 volte (due col Milan), vanta il maggior numero di vittorie nella massima competizione europea (118) ed è riuscito a laurearsi campione nei 5 principali campionati europei. con Milan, Chelsea, Psg, Bayern e Real. Ancelotti ha commentato così su ’X’ il rinnovo: "E’ un giorno felice. Io e il Real continuiamo il nostro percorso insieme alla ricerca di nuovi e grandi successi. Grazie a tutti e Hala Madrid!!".

p. f.