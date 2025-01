Promozione e Prima Categoria. La Jesina si è rimessa in marcia. Borghetto e Castelfrettese pari

La Jesina sembra in ripresa. Sei punti nelle ultime due uscite, secondo posto riconquistato riprendendo quel Vismara che sabato, proprio contro la Jesina, ha patita la seconda sconfitta (di fila) in campionato. "E’ stata una vittoria molto importante, ci tenevamo perché era uno scontro diretto - le parole di Omiccioli, allenatore della Jesina -. Abbiamo fatto un bel primo tempo segnando un gran gol poi nel secondo siamo andati un po’ in sofferenza. Davanti avevamo una bella squadra che gioca un bel calcio, fisica e che merita la classifica che ha, ma penso che la Jesina non abbia rubato niente facendo un grandissimo risultato in un campo difficilissimo".

Dietro non corrono invece sia la Vigor Castelfidardo - beffata proprio in pieno recupero dal Lunano che prende così un punto sul campo fidardense - sia il Marina e la Biagio Nazzaro Chiaravalle che nello scontro diretto non vanno oltre il pareggio al Comunale di Chiaravalle. Continua la risalita invece il Moie Vallesina che chiude a proprio favore nel primo tempo il derby di Sassoferrato con due gol. Continua il momento nero del Barbara Monserra che non riesce a segnare e cade anche in casa contro il Gabicce Gradara. In classifica, dietro alla squadra di Mancini, solo l’Appignanese.

Nel girone B di Prima Categoria si annullano Borghetto e Castelfrettese che escono con un pareggio dal big match di giornata. Delle più immediate inseguitrici ne approfitta solo l’Olimpia Marzocca, ora terza, visto il pareggio della vicecapolista l’Ostra contro il Borgo Minonna. Nel girone C il derby se lo aggiudica l’Argignano che espugna Passatempo.