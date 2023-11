Promozione girone B. Il Bevagna vola con i gol di Capaldini e Console

Cinque gol in due partite per Lorenzo Capaldini. Il bomber del Bevagna, dopo la tripletta per il 3-0 al Foligno, domenica scorsa si è regalato una doppietta nel 2-0 al Sangemini. Quanto basta per balzare al secondo posto della classifica marcatori del girone B di Promozione e lanciare il Bevagna al quarto posto. "Il difficile però è andare avanti così". Intanto il bomber classe ‘95, portato a Bevagna nel 2017 dall’allora ds Alex Donati che lo prelevò dalla Grifo Cannara, di smettere di segnare non vuole saperne. E attenzione perché, a quota 4 gol, c’è il compagno di reparto Alessio Console. Un attacco fra i più prolifici del campionato con 11 reti segnate in 10 gare, 9 delle quali messe a segno dal duo Capaldini-Console. Domani si scende in campo contro una squadra alla disperata ricerca di punti. "Segno io o Console? Può segnare anche Catarinelli con un rinvio – sorride Capaldini – l’importante è continuare a vincere".