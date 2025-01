Promozione, i leoncelli sono tornati a rincorrere la capolista Fermignanese. Sulla strada della Jesina c’è la Biagio. Marina-Sassoferrato derby caldo

Un altro ostacolo importante sul cammino della vice capolista Jesina. Domani i leoncelli ospiteranno la Biagio Nazzaro Chiaravalle. La Jesina solo nell’ultima giornata ha ripreso la seconda piazza occupata dal Vismara vincendo in trasferta lo scontro diretto. A proposito di Vismara domani sarà attesa dall’insidiosa trasferta di Gabicce Mare. In attesa oggi c’è Marina-Sassoferrato Genga rispettivamente in campo per cogliere punti playoff e salvezza, entrambe alla ricerca della vittoria che manca da un paio di turni. Chi vorrà continuare a prendere punti invece per tornare nelle posizioni di classifica che contano sarà il Moie Vallesina intenzionato a sfruttare il turno casalingo contro il Sant’Orso per centrare il terzo successo consecutivo. Trasferta ostica quella di domani per la Vigor Castelfidardo di scena a Pergola, contro un avversario reduce da tre vittorie di fila. Fuori casa anche il Barbara Monserra che dovrà sbloccarsi a livello di risultati, ma anche in fase realizzativa.

PROMOZIONE (girone A), 19esima giornata (ore 15). Oggi: Marina-Sassoferrato Genga, Moie Vallesina-Sant’Orso, Lunano-Barbara Monserra, Fermignanese-Appignanese. Domani: Gabicce Gradara-Vismara, Jesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Pergolese-Vigor Castelfidardo, Tavullia Valfoglia-Villa San Martino. Classifica: Fermignanese 38; Vismara e Jesina 32; Gabicce Gradara 30; Vigor Castelfidardo 29; Tavullia Valfoglia e Marina 28; Villa San Martino 27; Biagio Nazzaro e Pergolese 25; Moie Vallesina 23; Lunano 17; Sant’Orso e Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 9.