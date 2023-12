Promozione. Maliseti Seano a fondo. La classifica fa paura

Maliseti Seano

0

Lampo Meridien

2

MALISETI SEANO: Mardale, Badiani, Menichetti, Campani, Peschi, Cavalieri, Rudalli, Picchianti, Llana, Shiqeri, Silva Reis. A disp.: Corradi, Aiazzi, Bambini, Breschi, Menichetti F., Perillo, Robi, Sinteregan . All. Di Vivone.

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Fattorini, Boghean, Di Vito, Massaro, Del Sorbo, Chianese, Mazzanti M., Pirone, Maiorana, Dingozi. A disp.: Bartolozzi, D Angelo A., Taverna, Fanani, Calandra, Vitolo, Sabatini, Del Fa, Aquilante. All.: Magrini.

Arbitro: Ferri Gori di Arezzo.

Reti: 78’ e 89’ Aquilante.

Ancora una sconfitta per il Maliseti Seano, che chiude il 2023 perdendo 2-0 contro la Lampo Meridien rimanendo a quota 7 punti in classifica, in piena zona play out e al penultimo posto nel girone A di Promozione. Gara di sofferenza per gli amaranto, ma abbastanza equilibrata. Nel primo tempo la prima occasione capita ai pratesi, con Silva Reis che spizza su calcio d’angolo un pallone invitante, ma non trova compagni per il tap-in vincente. La reazione del Lampo Meridien mette in difficoltà i padroni di casa, ma si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa le due squadre sembrano equivalersi. Al 78’, però, su un tiro innocuo Mardale si fa sfuggire il pallone dalle mani e ne approfitta Aquilante, che ben appostato insacca il gol del vantaggio ospite. A questo punto il Maliseti Seano si rovescia nella metà campo avversaria, ma nel finale incassa il secondo gol, ancora una volta di Aquilante.