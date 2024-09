Promozione, terza giornata. Il Vismara cerca punti pesanti e il vertice a Jesi

PESARO

Nel campionato di Promozione oggi e domani si gioca per la terza giornata del girone d’andata. C’è chi cerca la continuità, ed è il caso delle tre capolista (Villa San Martino, Jesina e Tavullia Valfoglia), e chi il riscatto, non avendo ancora smosso la classifica (Vigor Castelfidardo e Sant’Orso). Sei gli anticipi odierni, calcio d’inizio, alle 15.30.

Jesina – Vismara. È il big match di giornata, con i padroni di casa a punteggio pieno e gli ospiti lì vicino (una vittoria e un pareggio). La Jesina non si nasconde, vuol vincere il campionato, ma il Vismara del presidente Parlani ha dimostrato di essere in salute e di avere un gioco brillante e propositivo, oltre a un terminale offensivo dal gol facile, come Mattia Gaudenzi, autore di 4 reti in due partite. "Sarà stimolante affrontare la Jesina, che non ha bisogno di presentazione – sottolinea l’allenatore del Vismara, Pierangelo Fulgini –. È una squadra forte in ogni reparto e la favorita per la vittoria finale: sarà un’ulteriore occasione per misurare la nostra crescita". Arbitra Michele Cesca di Macerata.

Lunano – Vigor Castelfidardo. "Siamo reduci da un doppio successo – dice il ds del Lunano, Matteo Dominici –, il primo in campionato sul difficile campo della Biagio Nazzaro (prima vittoria in Promozione dopo quasi 30 anni) e il secondo in coppa contro la Fermignanese (un netto 4–0); gli ospiti sono ancora a zero punti dopo due giornate, ma in coppa hanno sconfitto ai calci di rigore l’Appignanese: un risultato che potrebbe dare una svolta al loro cammino. Sicuramente non ci dobbiamo far ingannare dai loro risultati delle prime giornate, affronteremo una squadra attrezzata e con gran esperienza, che nell’ultimo campionato ha disputato i playoff". Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi.

Tavullia Valfoglia – Appignanese. Se è vero che non c’è due senza tre, dopo le due vittorie il Tavullia Valfoglia vorrebbe la terza. Di certo non potrà avere cali di tensione perché gli avversari, sette giorni fa contro il Moie Vallesina, pur non andando in gol (hanno reclamato sul finale di partita un calcio di rigore) hanno dimostrato di avere una buona intelaiatura di squadra. Assente tra i gli ospiti per infortunio Alex Trulli. Arbitra Francesco Giorgini di Jesi.

Fermignanese – Sant’Orso. La Fermignanese cerca la continuità, il Sant’Orso di rimettersi in carreggiata dopo l’avvio che non ha prodotto risultati (2 gare e 2 sconfitte). Due squadre nate per far bene, con elementi di categoria superiore e allenatori preparati. "Noi, più che agli avversari, dobbiamo penare a noi stessi – dice il mister della Fermignanese, Simone Pazzaglia – e fare una bella partita e un buon risultato". La Fermignanese dovrebbe recuperare Labate, negli ospiti rientra dopo la squalifica De Angelis. Arbitra Irene Tirri di Macerata.

Marina – Bagio Nazzaro. Quattro i punti in cascina per il Marina e uno per gli ospiti in questi primi 180 minuti di gioco. Due squadre composte da giocatori di categoria e con una buona militanza alle spalle. La Biagio vorrà far dimenticare ai suoi tifosi la sconfitta di sette giorni fa contro il Lunano. Arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Moie Vallesina – Sassoferrato Genga. Entrambe le compagini hanno fin qui incamerato solo un pareggio, ma hanno in squadra dei giovani interessanti e vogliosi di mettersi in luce. Si prevede una gara aperta a tutti tre i risultati. Arbitro Jacopo Alfonsi di San Benedetto del Tronto. Le altre partite di domani: Gabicce Gradara – Barbara Monserra e Pergolese – Villa San Martino.

Amedeo Pisciolini