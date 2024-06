"Pronti a nuove sfide in D"

Per il Fossombrone l’ultima è stata un’annata entusiasmante sotto ogni punto di vista. Infatti oltre all’obiettivo centrato della salvezza, grazie all’ottimo lavoro della squadra e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale, il presidente Marcello Nardini ha dalla sua altri dati positivi: il settore giovanile con circa 250 tesserati, il pubblico che ha sempre accompagnato la squadra nei match casalinghi (una me-dia di circa 800 presenze) ed in trasferta ed infine anche il lato economico. Nonostante l’impegno in una categoria come la serie D, più gravoso da un punto di vista finanziario rispetto all’Eccellenza delle passate stagioni, il Fossombrone chiude quest’annata in attivo. A questo proposito Nardini ringrazia i numerosi sponsor e sostenitori ma rilancia aprendo la società a nuovi possibili ingressi: "Abbiamo ottenuto un’importante salvezza con un bilancio in attivo – dice –. Grazie al lavoro fatto abbiamo capito che possiamo trovare e conquistare il nostro spazio in questa categoria ed essere appetibili a nuovi imprenditori ed investitori che in maniera seria vogliono contribuire alla crescita di questa società che comunque manterrà sempre una connotazione forsempronese".

La società già da alcune settimane ha dato il via alle operazioni per la prossima stagione con il direttore sportivo Pietro D’Anzi al lavoro sul mercato tra importanti rinnovi come Pagliari, Conti, Casolla, e colpi di spessore come quelli del portiere Bianchini e dell’attaccante Broso. Un campionato, quello di serie D che, se dovesse essere confermata la permanenza nel girone F, vedrà il Fossombrone sfidare vere e proprie corazzate che possono far leva su budget forse più simili a quelli di una Lega Pro. "Abbiamo una società sana e stiamo allestendo una rosa competitiva anche per il prossimo campionato. Proprio per questi motivi e vista la bontà del nostro progetto che da anni sta portando ottimi risultati, grazie anche al supporto dei tanti nostri tifosi – spiega il direttore generale Marco Meschini – siamo aperti e pronti a parlare con nuovi investitori che hanno la volontà di entrare a far parte di questa famiglia. Allargare la base dei nostri partner ci permetterà infatti di imprimere una visione ed una progettualità a più lungo termine per il Fossombrone e continuare a divertirci e sognare come abbiamo fatto in questi ultimi anni. Infine, voglio ringraziare tutti gli sponsor per aver creduto nel nostro lavoro ed un grande grazie a tutti i tifosi in particolare il Botty Club che hanno sempre sostenuto la squadra".

am. pi.