Proprio una sconfitta contro i biancoverdi costò la panchina all’allora allenatore della Fermana. E’ un Castelfidardo rognoso e guastafeste. Aveva fatto dimettere anche mister Bolzan

È un Castelfidardo guastafeste in tutti i sensi. Nelle ultime due giornate di campionato gli avversari che hanno incontrato i biancoverdi hanno cambiato l’allenatore. Prima di Natale è toccato alla Fermana che - il giorno dopo il pari casalingo contro i fidardensi - aveva sollevato dall’incarico mister Ruben Dario Bolzan, l’ex. Lunedì stessa sorte, anche se in questo caso si tratta di dimissioni, per la panchina della Vigor Senigallia. Il giorno dopo la sconfitta nel derby Aldo Clementi si è dimesso da allenatore dei rossoblu.

Hanno fatto male domenica ai vigorini i guizzi di Nanapere e Braconi in un primo tempo dominato dai giocatori di Marco Giuliodori al Bianchelli, uno stadio che in questa stagione porta bene ai biancoverdi visto che a fine novembre il Castelfidardo aveva espugnato Senigallia nel match valido per i 16esimi di finale di Coppa Italia. Il Castelfidardo con il successo di domenica ha ripreso la Vigor Senigallia pure in classifica centrando il settimo risultato positivo nelle ultime nove partite.

Ora i biancoverdi si trovano a metà strada. Sei i punti di vantaggio sulla zona playout, quella che interessa ai fidardensi, e sei quelli di ritardo sui playoff che sarebbero un segno per Fabbri e compagni attualmente ottavi nella graduatoria del girone F di D in compagnia proprio della Vigor Senigallia. Un campionato al di sopra delle aspettative per la compagine di Giuliodori che si conferma una vera rivelazione.

SQUALIFICHE. Per il fronte squalifiche domenica mister Giuliodori, contro l’Isernia, nel debutto ufficiale in casa del 2025, non avrà un pezzo importante in attacco. Non ci sarà infatti Lorenzo Braconi squalificato dal giudice sportivo per una giornata. A proposito di squalifiche il Città di Isernia S.Leucio non potrà avere a disposizione invece Mario Perrone fermato dal giudice sportivo sempre per un turno. Una giornata di stop anche per Tommaso Fontana e Shaqir Tafa, entrambi della Fermana, prossimo avversario dell’Ancona.