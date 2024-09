Pucciarelli consola la Vis in vista del Perugia: "Non abbiamo mai mollato e i tifosi lo sanno"

"Non abbiamo mollato fino alla fine". Sono queste le parole di Manuel Pucciarelli che serviranno come slogan in vista del match casalingo contro il Perugia di lunedì sera alle 20,45 al "Benelli". La determinazione con cui la Vis fino all’ ultimo secondo ha cercato di agguantare il pareggio è forse l’aspetto più positivo del match dei biancorossi contro il Campobasso. Da questo atteggiamento bisogna dunque ripartire in vista di una partita impegnativa come quella contro il Perugia, indicata alla viglia del campionato come una delle favorite per il ritorno in B.

"Il nostro obbiettivo è fare più punti possibili per salvarci", è una frase che ormai è entrata nella mentalità del gruppo. Perché questa frase, immancabile nelle conferenze di mister Stellone anche durante l’esaltante periodo di tre vittorie di fila, è stata ribadita nel post partita di Campobasso anche dallo stesso Manuel Pucciarelli, poiché visto che "arriviamo da due anni molto difficili non possiamo pensare ad altro di più della salvezza" per non rischiare "di fare il passo più lungo della gamba". L’esperto giocatore della Vis attribuisce alla mancanza di cattiveria e "alla voglia di vincere qualche duello in più" la causa di questa seconda sconfitta consecutiva. Tuttavia non può esimersi dal ringraziare i tifosi biancorossi per il supporto. Erano infatti presenti un centinaio di pesaresi anche nella lunga trasferta infrasettimanale a Campobasso: "Anche oggi sono stati incredibili, non tante squadre riescono a fare questi numeri".

A questa eccellenza biancorossa l’ex Empoli promette: "Già da lunedì proveremo a regalare una soddisfazione anche a loro perché se lo meritano, c’è l’hanno dimostrato sempre e comunque". Sono molto interessanti anche gli spunti che Pucciarelli fornisce sul gruppo squadra di cui si sente un leader: "Siamo un buon gruppo, una buona squadra anche fuori dal campo".

Infatti dopo l’addio di alcuni ragazzi più esperti,come ad esempio Valdifiori, in questa stagione Manuel si è assunto con grande passione un ruolo all’ interno dello spogliatoio per lui nuovo. Tuttavia prova ad affrontare questa nuova esperienza con la stessa spontaneità ed altruismo che da sempre lo contraddistinguono: "Quest’ anno sono il secondo ragazzo più vecchio dopo Tonucci, questa è una bella responsabilità anche per me, devo crescere anche io sotto questo punto di vista perché sono agli inizi di questa parte di carriera".

Lo fa cercando di trasmettere senza filtri la sua persona aiutando tutti, specialmente i più giovani. Ora però testa al Perugia per dimostrare come dice Pucciarelli che "siamo forti e lo sappiamo".

Lorenzo Mazzanti