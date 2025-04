Pucciarelli: "Dopo la sconfitta contro la Lucchese, dobbiamo vincere le prossime due partite"

"Dopo la prestazione fornita contro la Lucchese mi trovo in difficoltà, per la prima volta, anche a commentare la partita. Nonostante quest’ ultimo periodo di risultati negativi la prestazione c’era sempre stata, stavolta un po’ meno". Così Pucciarelli commenta la sconfitta di Lucca. I senatori si vedono soprattutto nelle difficoltà e lui, analizzando con onestà la gara, ha preferito non nascondersi nel silenzio: "Pur potendo fare molto meglio reputo che nel primo abbiamo giocato discretamente, senza rischiare mai nulla. Nella ripresa invece non siamo mai stati pericolosi e abbiamo subìto qualche ripartenza di troppo". Un Manuel che guarda avanti con determinazione e fermezza: "Le prossime due partite vanno vinte. Sono dispiaciuto dal fatto che in queste ultime gare abbiamo ottenuto veramente pochi punti. Tuttavia tireremo le somme soltanto al termine della regular season".

Una Vis che proprio come i suoi leader di centrocampo, Paganini e Pucciarelli stesso, è apparsa in riserva di energie dal punto di vista psicofisico. Per rialzarsi sarà necessario il supporto del proprio tifo, assente a Lucca ma che a Pasquetta, lunedì 21 alle 15, sarà chiamato a sostenere i ragazzi di mister Stellone nel momento di maggiore difficoltà della stagione. Sarà l’ultima in casa del campionato, in attesa dei playoff già aritmeticamente conquistati. Per ambire alla quinta piazza sarà necessario guadagnare due punti sull’Arezzo che dopo il derby di lunedì contro la Lucchese chiuderà il proprio campionato contro una Pianese in grande forma. Per la Vis invece il calendario presenterà una Spal che a quota trentuno è già certa di un posto ai playout e un Milan Futuro che pur sopravanzando i ferraresi di soltanto due punti, grazie ai tre successi consecutivi, sembra aver trovato la quadra. Due squadre, quelle che incontreranno i biancorossi, con il coltello tra i denti, capaci di fare la voce grossa anche contro le big. Se i ferraresi la settimana scorsa hanno infatti bloccato a domicilio la Torres sullo 0-0, i rossoneri dopo le vittorie contro Campobasso e Sestri Levante in questa ultima giornata si sono imposti per 1-0 contro la Ternana.

Un sesto posto, quello occupato dalla Vis attualmente, che non attribuisce il giusto merito ad una stagione in cui i ragazzi di Stellone, eccezion fatta per quest’ ultima gara, si sono sempre distinti per voglia e qualità. Servirà dunque tutto il calore del tifo biancorosso per far si che subito dopo la Pasqua anche la Vis risorga.

Lorenzo Mazzanti