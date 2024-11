Quando gioca l’Italia contro il Belgio: Spalletti studia la mossa a sorpresa

Roma, 13 novembre 2024 – Nella gara di andata arrivò un pareggio a due facce: prima benissimo, con tanto di doppio vantaggio a referto e poi, dopo l'espulsione di Lorenzo Pellegrini, male alla luce della doppia rimonta ospite. Dall'Olimpico di Roma al King Baudouin Stadium di Bruxelles, che giovedì 14 novembre alle 20.45 ospiterà il match di ritorno tra il Belgio e l'Italia, valido per il Gruppo 2 della Lega A di Nations League.

Le probabili formazioni

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Onana, Mangala; Lukebakio, Trossard, Bakayoko; Lukaku. Ct: Tedesco

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct: Spalletti

Orario e dove vedere Belgio-Italia in tv e streaming

Belgio-Italia (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta esclusiva da Rai 1: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

Qui Italia

Luciano Spalletti, rispetto ai turni precedenti, perde per infortunio Riccardo Calafiori e Samuele Ricci ma ritrova Nicolò Barella, che rivedrà il campo ma forse non nella solita posizione: l'ultima idea del ct è piazzare il centrocampista dell'Inter alle spalle di Mateo Retegui, in gol nella gara di andata, con la mediana che vedrebbe quindi agire Sandro Tonali, Nicolò Rovella e Davide Frattesi, a sua volta in ballottaggio per il ruolo di sottopunta insieme a Giacomo Raspadori. I quinti saranno Andrea Cambiaso, colui che aprì le marcature all'Olimpico dopo pochissimi secondi, e Federico Dimarco, con Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Alessandro Bastoni piazzati nella difesa davanti a capitan Gianluigi Donnarumma. Per l'Italia quello di Bruxelles sarà il primo match point in ottica qualificazione: in caso di pareggio contro il Belgio, l'accesso ai quarti di finale di Nations League sarebbe praticamente certo, con la super sfida a San Siro di domenica sera contro la Francia (che intanto affronterà Israele) che servirebbe quindi solo a dirimere la contesa per il primo posto.

Qui Belgio

Dall'Italia prima del girone con 10 punti e molto vicina al passaggio del turno, da ottenere magari già domani, al Belgio terzo con appena 4 lunghezze in carniere e praticamente spalle al muro. Le cattive notizie per Domenico Tedesco non sono finite qui, con il forfait dell'ultimo minuto di Charles De Ketelaere a complicare ulteriormente le cose: in luogo del fantasista dell'Atalanta è stato convocato il bianconero Samuel Mbangula, che però dovrebbe partire dalla panchina. Il 4-2-3-1 vedrà tra i pali Koen Casteels, con Timothy Castagne, Wout Faes, Zeno Debast e Arthur Theate a comporre la retroguardia e la coppia Amadou Onana-Orel Mangala sulla mediana. Davanti si rivedrà Romelu Lukaku, pronto a essere assistito da Dodi Lukebakio, Leandro Trossard e Johan Bakayoko.

Leggi anche - Roma, fatta per Ranieri in panchina