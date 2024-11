Belgio-Italia, probabili formazioni e dove vederla: azzurri qualificati ai quarti di Nations League se...

Firenze, 13 novembre 2024 - Missione Nations League per l'Italia. In vista della sfida di giovedì alle 20.45 a Bruxelles contro il Belgio, buone notizie dalla seduta di allenamento svolta mercoledì mattina a Coverciano dalla nazionale di Luciano Spalletti. L'attaccante Moise Kean, che martedì aveva effettuato lavoro personalizzato per i fastidi a una caviglia, è sceso in campo con il resto del gruppo dando dimostrazione di essere sulla strada del completo recupero. Gli azzurri, dopo una prima fase dedicata al riscaldamento atletico fra campo e palestra, con anche lo svolgimento di alcuni torelli, hanno disputato una partitella a ranghi misti su campo ridotto e poi esercitazioni tecnico-tattiche. Nel pomeriggio la partenza per Bruxelles: allo stadio Re Baldovino è in programma una cerimonia commemorativa della strage dell'Heysel avvenuta il 29 maggio 1985.