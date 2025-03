Quarta forza del torneo. Le reti di Bertoli lanciano la Varesina. E ora il Ciliverghe

VENEGONO SUPERIORE(Varese) La vittoria ottenuta contro la capolista Ospitaletto con un netto 3-1 in terra bresciana ha messo in evidenza due concetti. Il primo, la Varesina c’è e vuole continuare a fare la voce grossa. Il secondo, il suo quarto posto con 55 punti a cinque sole lunghezze dai bresciani, tre dalla Folgore Caratese seconda, una dalla Pro Palazzolo terza autorizza a cullare ancora il sogno di giocarsi l’approdo in Lega Pro. La sosta di campionato consegna una formazione rossoblù in forma smagliante, in linea con l’obiettivo che si era posta alla vigilia di conquistarsi una poltrona stabile nel salotto buono del girone B. La pattuglia di Marco Spilli può contare su un valore aggiunto come Marco Bertoli (nella foto), finora a segno con venti gol. Se si pensa che le reti infilate dalla Varesina sono a oggi 48, i conti sono presto fatti. Bertoli sorregge il reparto offensivo rossoblù per quasi la metà della produzione offensiva. Domenica 23 marzo alle 14.30, al Varesina Sport Village, arrivano i bresciani del Ciliverghe Mazzano, quartultimi con ventinove punti e bisognosi di muovere la classifica come dell’aria per respirare. Obiettivo della gioiosa macchina da gol e punti di Spilli è di non perdere la strada maestra felicemente imboccata.

Cristiano Comelli