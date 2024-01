Qui Alma. Coulibaly e Padovani con guai muscolari

L’Alma torna da Vastogirardi con un punticino che muove la classifica, ma non la fa uscire dalla zona playout, ma soprattutto rientra a Fano con diversi giocatori malconci che non fanno che aumentare la lista degli infortunati. Mister Cornacchini nel corso della gara disputatasi in un clima polare, si è visto costretto a dover sostituire due pedine importanti come Padovani e Kalombo, uscite per infortunio. Padovani si è arreso già nel primo tempo, quasi subito dopo il rigore procuratosi: il portiere Cerroni non è stato tenero nella sua maldestra uscita sull’attaccante. Stessa cosa per Kalombo nella ripresa: l’esterno fanese si è procurato la punizione dalla quale poi Gonzalez ha infilato all’incrocio la palla del 2-2 e qualche minuto dopo ha dato forfait. Sarà lo staff sanitario con i medici Pierboni e Stefanelli a valutare le condizioni dei due giocatori e capire se in settimana potranno essere recuperati per il derby di domenica prossima contro il Fossombrone.

Dopo la partenza di Tenkorang l’Alma si ritrova con un reparto offensivo pieno di problemi. Il centravanti Coulibaly è fermo per una lesione muscolare e non è assolutamente in procinto di rientrare, Padovani si è infortunato domenica e Scardina che dovrebbe arrivare oggi dovrà essere valutato dallo staff medico. Se a questo aggiungiamo che Serges è ancora in attesa di avere il via libera per potersi aggregare al gruppo e Zanni è fuori da prima della pausa natalizia, il quadro per quanto riguarda il reparto offensivo non è certo rassicurante per mister Cornacchini. C’è il rischio che contro il Fossombrone l’Alma si ritrovi senza attaccanti di ruolo, costringendo il tecnico fanese a doversi inventare soluzioni alternative.

La speranza, a questo punto, è tutta riposta in Filippo Scardina che ad Altamura, da dove proviene, però non gioca dallo scorso mese di novembre e dunque qualche perplessità circa un suo impiego immediato rimane. Cornacchini ha una intera settimana a disposizione per valutare le condizioni dei suoi ragazzi e iniziare a pensare alla formazione da opporre al Fossombrone. Il confronto con i metaurensi assume un valore importante per i granata non solo per la classifica ma anche per il precedente dell’andata quando lo 0-2 sul campo venne ribaltato in 3-0 dal giudice sportivo per l’irregolarità del giocatore Riggioni che non avrebbe dovuto giocare quella partita in quanto squalificato nell’ultima gara di Eccellenza dello scorso campionato proprio con la maglia del Fossombrone.

Silvano Clappis