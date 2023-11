Qui Alma. Fano e Fossombrone Turno per uomini veri

Adesso o mai più. Contro il Tivoli, penultimo in classifica, oggi al "Mancini" (calcio d’inizio alle 14,30) l’Alma Juve Fano proverà a ritornare a quella vittoria che ormai manca da sei giornate di campionato. La dovrà cercare contro una squadra laziale che viene da sei sconfitte consecutive, che ha finora sempre perso in trasferta (6 volte) e che ha la difesa più perforata di tutto il girone (26 le reti incassate). Bilancio piuttosto sconfortante per il terzo tecnico avvicendatosi in questa prima parte della stagione sulla panchina del Tivoli, Francesco Mazzarani che domenica scorsa ha esordito perdendo per 4-1 contro il Roma City. Seconda settimana, invece, per mister Alberto Rondina che, squalificato, dovrà lasciare oggi il posto al suo secondo Luca Spendolini. Settimana piuttosto travagliata sia per la "mazzata" della squalifica che per gli infortuni e le cattive condizioni meteo. "Ringrazio la società, dal presidente a tutto lo staff, per la fiducia – ha esordito dicendo Luca Spendolini, fanese, 49 anni – in questi momenti si vedono gli uomini veri. Ci siamo preparati tutta la settimana sapendo delle condizioni climatiche e il fatto di dover giocare su un campo pesante. Chi allena vorrebbe avere le migliori condizioni e la rosa sempre al completo". Cosa che non sarà possibile al Fano in quanto oltre al lungodegente Serges, dovrà fare a meno anche di Padovani fermatosi dopo il match di domenica ad Ascoli. "Padovani è una pedina importante per noi – ha aggiunto Spendolini – però queste settimana non è riuscito ad allenarsi per cui lo porteremo in panchina. Comunque abbiamo altre tre frecce nel nostro arco per cui cercheremo di sopperire alla sua mancanza con l’entusiasmo, le novità e l’abnegazione dei ragazzi che questa settimana hanno fatto un lavoro eccezionale e si comportano a livello di professionismo". Per quanto riguarda il Tivoli bisognerà vedere se la pesante sconfitta contro il Roma City avrà lasciato strascichi in una squadra che ha evidenti difficoltà di amalgama. Chiusura col debutto di un altro fanese sulla panchina granata. "Sono soprattutto un uomo di campo – ha dichiarato Luca Spendolini – e il ruolo che mi è stato dato di secondo a Rondina mi calza a pennello perché ho sempre desiderato lavorare nella prima squadra come secondo, proprio perché amo stare in campo".

Così in campo stadio Mancini ore 14,30

ALMA JUVE (3-5-2): Viscovo; Mancini, Tomassini, Riggiorni. Pensalfini, Antonioni, Urbinati, Zanni, Kalombo, Tenkorang, Roberti. A disp. Bellucci, Saponaro, Badan, Malshi, Brunetti, Brunetti, Cardinali, Menschincheri, Padovani. All Rondina (sq), in panchina Spendolini.

TIVOLI CALCIO (3-5-2): Zappalà; Battisti, Montesi. Iurgens; Savi, Fatati, Traditi, Maurizi, Pellegrini; Camilli, De Marco. A disp. Vento, Trezza, Ferretti, Arciero, Santarelli, Ruci, Recchiuti, De Montis, Cruz. All. Mazzarani.

Arbitro: Lorenzo Nencio di Prato, assistenti Davide Tranchida di Pisa, Antonio Ordini di Pontedera.

Silvano Clappis