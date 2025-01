Qui Ancona. Amadori fa "crac». La stagione è finita

Tegola sull’Ancona e sulla stagione del giovane attaccante Nicolò Amadori: il giocatore classe 2005 giunto lo scorso agosto in prestito dal Cesena, infatti, nell’allenamento di giovedì scorso aveva rimediato un brutto infortunio al ginocchio in un contrasto di gioco, durante la partitella. Uno scontro fortuito, e il dolore improvviso che lo ha costretto a uscire dal campo sorretto dai suoi compagni di squadra. La società sperava che si trattasse di una leggera distorsione, ieri mattina però la doccia fredda: "Gli esami strumentali effettuati dal calciatore Nicolò Amadori presso il centro Diagnostica Marche – ha scritto ieri la Ssc Ancona –, hanno evidenziato la completa lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico al quale seguirà un periodo di riabilitazione. La società augura ad Amadori una veloce guarigione nonché un pronto ritorno in campo". Non ci voleva davvero, questo infortunio, né per il giovane giocatore, in crescita e autore finora di due reti, ma che durante tutta la stagione s’è sempre distinto portando il suo significativo contributo in attacco – suo l’assist perfetto per Martiniello che è valso l’1-0 sull’Avezzano, suo il magnifico secondo gol a Isernia –, né per la società, che con le contemporanee defezioni di Bikovskis e di Marino ora si ritrova con gli under contati. Sempre ieri mattina, infatti, la società ha comunicato "l’avvenuta rescissione contrattuale con il giocatore Francesco Ramires" che, peraltro, non era mai sceso in campo. Facendo i conti relativi agli under, dunque, con Laukzemis (2005) tra i pali, Bugari (2005) sulla fascia destra e Useini (2006) come mezzala, domani potranno andare in panchina il secondo portiere Bellucci (2006), il centrocampista Merighi (2005) e l’attaccante Azurunwa (2006). A questo punto possibile che il ds Tamai tasti il terreno sul mercato dei pro fino al prossimo 3 febbraio, verificando se si presenterà qualche opportunità, perché la rosa dell’Ancona sembra essersi improvvisamente ristretta, anche considerando i prossimi recuperi di Marino e Bikovskis. Durante l’allenamento di ieri, tra l’altro, Boccardi ha rimediato un colpo che lo ha fatto fermare per precauzione, ma dovrebbe trattarsi solo di una contusione e il difensore dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Gadda. Oggi l’allenamento di rifinitura che permetterà al mister di sciogliere le ultime ed eventuali riserve riguardo la formazione titolare da schierare nel derby contro la Vigor Senigallia. I favoriti per una maglia da titolare sembrano essere Laukzemis in porta, difesa con Rovinelli, Codromaz e Magnanini, a centrocampo Bugari, Alluci, Gulinatti, Useini e Pecci, in attacco Belcastro e Martiniello. Sul fronte prevendita, pur considerando che gli ultimi due giorni sono sempre decisivi per l’acquisto dei biglietti, fino a ieri pomeriggio i tagliandi venduti per il match di domani, che sarà giornata biancorossa, erano un buon numero: circa 700 di cui 172 relativi alla tifoseria ospite. Oggi si potrà sempre acquistare il biglietto online, oppure al punto vendita del PalaPrometeo dalle 10 alle 21, e domani dalle 10 alle 15.15, dunque fino alla fine del primo tempo.

Giuseppe Poli