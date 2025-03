Qui Ancona. L’elogio di Marco Lelli: "Una squadra forte»

Marco Lelli, storico mister del triplete biancorosso, ha affrontato i vari temi che riguardano il momento dell’Ancona, tra campionato e programmazione futura, durante la trasmissione Dorici andata in onda ieri sera su Vera Tv e condotta in studio da Mauro Anconetani. "La classifica del campionato, a sette giornate dal termine della stagione regolare, è veritiera – ha affermato Lelli–. Ma l’Ancona avrebbe meritato di avere qualche punto in più. Sarà un buon punto di partenza per la costruzione della squadra per l’anno prossimo. L’Ancona sta disputando una stagione assolutamente positiva, a livello tecnico non è stata inferiore a nessuno, neanche alla Sambenedettese. Paga lo scotto del primo anno ma è già pronta per dare più soddisfazioni l’anno prossimo". Insomma è un’Ancona che gli piace decisamente: "E’ dalla prima giornata che ha una sua identità, un suo gioco, forse migliore rispetto a tutte le altre squadre. L’unica cosa che servirebbe a questa squadra è un po’ più di malizia, di agonismo, doti che le avrebbero permesso di fare un salto di qualità già quest’anno". L’ex mister dorico ha poi fatto una considerazione riguardo a quei 400mila euro spesi dall’Ancona quest’anno a fondo perduto per l’iscrizione in soprannumero alla serie D: "Quei soldi sarebbero una cifra importante, l’anno prossimo, se fossero aggiunti al budget di quest’anno, per rinforzare la squadra e puntare ad altre categorie. Tecnicamente l’Ancona è già la squadra migliore del girone. Forse alla squadra servirebbe anche qualche giocatore delle nostre zone, che conosca bene il girone F. Ma Gadda lo sa bene, ha già dichiarato in passato che l’Ancona ha perso punti contro squadre che agonisticamente hanno messo in campo qualcosa in più, sa bene qual è il gap da colmare. Ma lo ha detto anche Guerini, che sanno bene dove intervenire per migliorare le cose". Marco Lelli è un estimatore di Massimo Gadda: "Dalla prima giornata con l’Isernia ho sempre visto un’Ancona con una sua identità, quella che le dà l’allenatore, e un suo gioco ben prefissato, cosa che nelle altre squadre non ho visto. Una squadra cresciuta, i giocatori con il tempo hanno visto cosa può dar loro una piazza come Ancona. Non è facilissimo arrivare qui ed essere subito al top, serve anche un periodo di ambientamento, cosa che è servita anche a Gadda quando era giocatore". Tre i giocatori che piacciono di più a Lelli e che confermerebbe subito per il prossimo anno: "Codromaz, Pecci e Martiniello, ripartirei senz’altro da loro".

Giuseppe Poli