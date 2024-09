Qui Atalanta: problemi per Djimsiti, out tre settimane. Palestra è il nuovo jolly. Da Zingonia all’Europa

Un altro ‘canterano’ in prima squadra per l’Atalanta. Dall’ultima nidiata di millennials, formata da Carnesecchi, Ruggeri e Scalvini, sta aggiungendo anche Marco Palestra, laterale destro classe 2005, già coinvolto da Gasperini nel giro della prima squadra, per gli allenamenti e le prime apparizioni in panchina, dal gennaio 2023. Poi dalla scorsa stagione aggregato all’ under23 di serie C di Modesto, dove ha esordito da professionista giocando da titolare, collezionando 41 presenze con 3 gol e 3 assist. Da luglio la promozione in prima squadra (aveva debuttato a dicembre in Europa League in Polonia contro il Rakow nei minuti finali), con Gasp che lo ha impiegato da terzino destro, dandogli più spazio dopo la partenza del veterano Hateboer. In questo primo scorcio di stagione Palestra è già a quattro presenze, essendo subentrato nel finale di ogni partita, con minuti simbolici contro il Real Madrid in Supercoppa, a Lecce e al Meazza contro l’Inter, e trenta minuti veri alla seconda giornata a Torino nell’assalto finale per cercare il pari contro i granata. Milanese di Buccinasco, i primi calci ad Assago, poi un passaggio nei Pulcini dell’Inter prima della scelta di trasferirsi nel vivaio atalantino a soli 10 anni, per la canonica trafila fino alla Primavera, dove ha giocato nel gruppo di talenti che Gasperini sta coinvolgendo in prima squadra, dai 19enni Comi, Manzoni, Tornaghi e Vavassori ai 18enni Cassa e Mendicino (al momento in prestito a Cesena in serie B), che formano l’ossatura dell’under23. Di questa ennesima nidiata di talenti sfornati dalla Cantera di Zingonia il laterale Palestra è quello più pronto, anche fisicamente: in questi giorni è via con gli azzurri dell’under 20, ma da quinto esterno troverà spazio in questa lunga stagione della Dea.

Intanto altre cattive notizie dall’infermeria: Djimsiti out tre settimane per lesione primo grado quadricipite femorale. Fuori dalla lista Uefa per la champions l’infortunato Scamacca e dentro il 20enne bomber serbo Vanja Vlahovic (tre gol con l’under 23 in serie C).

Fabrizio Carcano