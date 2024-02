Qui Brescia. Maran avverte: "Salvezza ancora da conquistare»

Il Brescia continuerà questa mattina a Torbole la sua preparazione in vista dell’anticipo di venerdì sera a Como. Una sfida in casa degli ambiziosi lariani, che stanno lottando per centrare la promozione diretta in serie A, rappresenta una tappa molto significativa per capire quale ruolo potranno recitare le Rondinelle nel prosieguo della stagione. Maran, che ha visto rientrare in gruppo il giovane Muca, deve fare i conti solo con gli infortuni di Lezzerini e Cistana che continuano a lavorare a parte. Proprio il centrale, che potrebbe rientrare pienamente a disposizione dopo la metà di febbraio, rimane al centro dell’attenzione in queste ore in casa biancazzurra. Il difensore dovrebbe avere raggiunto l’accordo per prolungare il suo contratto con la società del presidente Cellino. Lo stesso Cistana, ormai da diversi anni punto di riferimento della squadra della sua città, può essere considerato a buon diritto "l’acquisto più importante" del mercato invernale del Brescia che, per il resto, ha portato a disposizione di Maran solo due elementi utili in chiave futura come il portiere Avella (con il rientro di Lezzerini scivolerà al ruolo di terzo) e il difensore Cartano. Anche per questo sono in molti a seguire con attenzione gli sviluppi della questione legata a Cistana, che potrebbe concludere ugualmente la sua esperienza in biancazzurro al termine dell’attuale stagione per tornare in quella serie A dove vanta diversi estimatori (si parla di Monza, Cagliari e Fiorentina). Al di là di questa attesa novità,Maran vuole tenere alta la concentrazione sulla sfida del Senigaglia: "La salvezza è ancora da conquistare. Dobbiamo essere ventitré uomini in grado di andare in campo senza mai risparmiarci e avere sempre la voglia di giocarcela con chiunque". Con il Cittadella, in tal senso, le Rondinelle sono riuscite a fornire risposte molto positive. Sarà estremamente importante riuscire a fornire ulteriori conferme a Como e cancellare l’opaca battuta d’arresto di Cremona.L.M.