Qui Castelfidardo. "Fabbri? Niente alibi. Lottare con i denti»

"Fabbri è il capitano, per noi è un giocatore importante, un’assenza che peserà, ma dovremo reagire". Mister Marco Giuliodori vuole una reazione da parte della sua squadra domenica a Termoli. Reagire dopo la sconfitta immeritata contro il Chieti, ma i biancoverdi dovranno reagire anche dopo la maxi squalifica di martedì a capitan Fabbri fermato per quattro turni dopo l’espulsione di domenica contro la formazione abruzzese. Due cartellini sventolati al difensore senigalliese nel giro di pochi secondi, prima il giallo poi il rosso diretto "per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara" si legge nel comunicato della Lnd. Una squalifica sembrata ai più esagerata tanto che l’indomani dopo la sentenza ha alzato la voce anche il presidente del Castelfidardo Costantino Sarnari. "L’assenza di Fabbri, come quella di Elezaj, non devono essere un alibi, ma ci devono fortificare - attacca mister Giuliodori -. Dovremo mettere in campo ancora più cattiveria agonistica, fare ancora più gruppo. I problemi ci devono rendere più forti e non abbattere. Dovremo ripartire dalla prestazione di domenica". Dove al Castelfidardo è mancato, contro una squadra di qualità come il Chieti, solo il gol. "Dobbiamo migliorare a livello realizzativo. Ai ragazzi martedì ho detto che facevo fatica a parlare di una sconfitta come quella di domenica. Non posso imputare niente ai miei giocatori, hanno lottato, corso, messo in campo grinta, cuore, qualità, organizzazione. Una prestazione fatta di intensità per l’intero incontro, ma soprattutto nel secondo tempo. Nel primo abbiamo giocato bene fino al gol del Chieti, poi ci siamo un po’ abbattuti, ma nella ripresa è stato un nostro monologo, anche con l’uomo in meno. L’ha riconosciuto anche mister Amaolo". Un Castelfidardo che si presenterà a Termoli alquanto rimaneggiato visto che non ci sono solo squalificati, ma anche infortunati. Oltre Osama e Guella, fuori anche Angeletti per frattura del malleolo. L’attaccante filottranese dovrebbe rientrare solo a marzo. Situazione non facile, "ma dovremo stringere i denti" chiude Giuliodori che si aspetta un Termoli totalmente diverso da quello dell’andata, dominato dal Castelfidardo, vittorioso per 5-0. Intanto è attiva la prevendita dei biglietti per la partita di domenica tra Termoli e Castelfidardo. I biglietti si possono acquistare presso il circuito Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/calcio-termoli-1920-vs-castelfidardo/260000. Domenica comunque sarà aperta la biglietteria del settore ospiti dalle ore 13.