Qui Fano. Schiaroli: "Mai vista una situazione così»

La rabbia dei tifosi dell’Alma per il caro biglietti in vista del derby con il Fossombrone non si placa, e a Fano oramai si parla di tutto meno che di calcio giocato. Il tifoso Sergio Schiaroli, che da una vita segue l’Alma, dice: "Come tifoso anziano che era in campo dietro la porta nel 1955 a Perticara, o che ha potuto raccontare con TeleFano la promozione in serie C con Santarelli, non posso che essere amareggiato da tale tensione società-tifosi in generale. Non condivido aver scelto domenica come giornata granata in quanto occasione di rifarci dopo quanto sutbito all’andata. Ancor meno è comprensibile il raddoppio dei prezzi per la tifoseria più vicina alla squadra anche in trasferte lontane. Non so se andrò, perché vorrei vedere in faccia quelli che ci hanno fatto ricorso, so che senza tifosi presenti non sarà una vera partita di calcio. Sarà un’occasione persa per tutti. Mi spiace anche per Cornacchini. L’avevo immaginata la partita più importante dell’anno e con lo stadio pieno. Mi spiace molto e non voglio alimentare polemiche, ma punire il settore popolare dello stadio signor presidente è una forma inqualificabile. Spero che i ragazzi sappiano rifarsi calcisticamente con chi ha agito non sul campo ma sulle scartoffie".

La Questura in questi casi, per motivi di ordine pubblico, potrebbe comunque far entrare le persone rimaste fuori dallo stadio anche se sprovvisti di biglietto. La tifoseria fanese, come quella forsempronese, è certamente una tifoseria piuttosto tranquilla, ma potrebbe occupare, se numerosa, strade dove transitano auto e mezzi di soccorso, e questo potrebbe quindi creare problemi non solo alla circolazione, ma anche alle persone. L’amministrazione comunale, sollecitata dalla tifoseria, potrebbe trovare a sua volta una soluzione e cercare di far da mediatore, essendo comunque l’Alma Juventus Fano un bene della città, seppure sia una società privata.

La squadra però merita i riflettori accesi su di lei, perché mister Cornacchini insieme al suo staff e capitan Urbinati con tutti i ragazzi continuano a lavorare senza sosta, a testa bassa e con le maniche rimboccate. Il ‘condor’ da quando siede sulla panchina granata è comunque riuscito a racimolare punti importanti per risalire, seppur lentamente la classifica, e il Fano è riuscito almeno ad uscire dalla zona di retrocessione diretta per entrare in quella play-out. Sei punti in quattro gare dall’arrivo di Cornacchini, frutto di un’importante vittoria con l’Avezzano e tre pareggi con Sora, real Monterotondo e Vastogirardi. La salvezza è l’obiettivo che si sono posti, e conoscendo l’amore per la maglia e per la città dei giocatori, mantenere la categoria non sarà una chimera. Definitivamente abbandonata la pista Filippo Scardina: il giocatore infatti ha dei guai fisici e quindi è saltato il tesseramento. C’è da capire se si continuerà a guardare sul mercato con qualche giocatore che vorrebbe scendere dalla C perché poco impiegato, o se per patron Russo il mercato è chiuso.

Lara Facchini