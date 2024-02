Qui Fossombrone. Fucili: "Oggi ci serve tanta organizzazione»

Il Fossombrone oggi andrà a far visita all’United Riccione, quotata compagine che in classifica generale occupa la decima posizione con un punto in meno dei metaurensi che hanno anche una partita da recuperare (con il Vastogirardi). "Affrontiamo una squadra costruita in estate per i quartieri alti della classifica – commenta alla vigilia del match l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – con giocatori esperti in tutti i reparti. Veniamo dalla vittoria interna di domenica scorsa e dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati. Sul loro campo sintetico servirà tanta organizzazione corsa e giocare bene tecnicamente, oltre all’ entusiasmo che non ci deve mai mancare".

"Partita difficilissima – osserva il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini – contro la squadra più in forma del girone, noi da parte nostra dovremmo essere a bravi a sfruttare le situazioni positive e cercare di limitare quelle negative, poi come sempre a far la differenza sarà ogni singola situazione che dovremmo essere bravi a portare dalla nostra parte". Passando al Riccione la squadra di mister Giancarlo Riolfo (ex Vis Pesaro) viene dal bel successo in rimonta sul campo del Sora (gol di Maio e del capitano Syku rientrato dopo due mesi di stop). Il Fossombrone per la gara odierna sarà privo degli squalificati Conti e Pagliari e degli infortunati Bio (centrocampista) e Fagotti (attaccante), in dubbio perché acciaccati, Palazzi e Giacchina a disposizione l’ultimo arrivato: Massimo Brigidi, classe 2006 proveniente dalla Primavera del Cesena. Brigidi può ricoprire i ruoli di centrocampo. Già giocatore della rappresentativa di Lega Pro Under 17 sotto la guida del commissario tecnico Daniele Arrigoni nel torneo "Maggioni-Righi" disputato nell’aprile del 2023 (Cesena-Genoa 0-1) è stato giudicato il miglior calciatore dello stesso torneo. Un giocatore in prospettiva e che va a rimpinguare il pacchetto degli Under.

Così in campo, stadio "Italo Nicoletti" ore 14,30

UNITED RICCIONE (3-4-3): Rossi; Martinelli, Chiesa, Ndoj; Diodato, Matteucci, Caponi, Ramires; Tonelli, Maio, Samb. A disp.: Bulgarelli, Syku, Carpenieri, Moray, Pallacani, Ferrara, Colistra, Picchieri, Sylla. All. Riolfo.

(4-3-3): Amici; Lorenzoni, Urso, Rovinelli, Calvosa; Bucchi, Pandolfi R., Procacci; Battisti, Casolla, Fraternali (Fagotti). All. Marcantognini, Camilloni, Mea, Giacchina, Fagotti (Fraternali), Germinale, Aguzzi, Brigidi, Bianchi. All. Michele Fucili.

Arbitro: Giovanni Matteo di Sala Consilina (provincia di Salerno); assistenti: Salvatore Barbanera di Palermo e Alessandro Rallo di Marsala.

Amedeo Pisciolini