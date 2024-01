Qui Fossombrone. Fucili: "Partita maschia. Casolla poteva far gol»

Sono mancati il gol e il pubblico nel derby tra Alma Juventus Fano e Fossombrone che ritornava dopo 57 anni. "Partita combattuta e maschia come era giusto che fosse – ha commentato ieri l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – con poche vere occasioni da entrambe le parti, la più nitida capitata nei piedi di Casolla. Risultato giusto ma sono molto contento della prestazione perché abbiamo tenuto spesso il pallino del gioco, abbiamo concesso pochissimo al Fano e nel finale abbiamo finito in crescendo cercando di vincerla. Stiamo facendo fatica a segnare ma andiamo sempre in campo con l’idea di costruire le occasioni e l’importante è continuare a credere nel lavoro che stiamo facendo. Un bravo a tutti i ragazzi e testa al prossimo scontro a Vastogirardi".

"Buona prova in un ambiente surreale – aggiunge il dg Marco Meschini – per cui prendiamo il positivo della giornata ed andiamo avanti dando continuità alle prestazioni". In classifica generale con il punto portato casa da Fano il Fossombrone si è assestato a metà graduatoria con 26 punti, a più 7 dalla zona playoff. Dalla sua il team del presidente Marcello Nardini ha la miglior difesa del girone (solo 13 i gol subiti). Ora domenica andrà a fra visita al Vastogirardi, team invischiato nella zona playout con 17 punti e reduce dalla sconfitta sul campo del Sora e quindi voglioso di incamerare il massimo dei risultati. La costanza e le virtù del Fossombrone e non è detto che dalla trasferta non si possa riportare a casa qualcosa di molto interessante (all’andata vinse il Fossombrone). Mancano ancora 15 partite da qui alla fine, il cammino è lungo e tortuoso ma il Fossombrone può senz’altro centrare il suo obiettivo e prendersi ancora tante altre belle soddisfazioni.

am.pi.