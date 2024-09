QUI MILAN. Sfuma l’interesse per Rabiot. Al centro Fonseca punterà sui giovani

L’infortunio subito da Bennacer con l’Algeria (lesione di terzo grado al polpaccio e probabile stop di tre mesi) non cambia le carte in tavola. Tradotto, niente Rabiot. L’ex juventino, ancora svincolato (di lusso) è stato solo un’idea, passata, nell’estate degli accostamenti anche a Koné. Per gennaio potrebbe invece tornare d’attualità Chukwuemeka, 20enne fuori rosa al Chelsea. Ma per il momento il Milan guarda in casa propria.

Nel 4-2-3-1 di Fonseca ci sono Fofana e Reijnders, oltre a Loftus-Cheek che il tecnico vede sulla tre quarti. Alternativa (davanti alla difesa) il solo Musah. Alternativa (dietro alla punta) l’accentramento di Pulisic, con spazio a destra per Chukwueze. E poi? Zeroli, 19 anni, è nel giro della prima squadra già dall’anno scorso e nel Milan Futuro gioca tra le linee (ma anche più basso). Sempre sulla tre quarti c’è Liberali, 17 anni, già testato durante la tournée negli Stati Uniti. Per il cuore della mediana, invece, salgono le quotazioni di Vos, prelevato dall’Ajax con (ampie) prospettive di prima squadra. Il 19enne si è messo in luce in Serie C, tanto che l’allenatore del Carpi Serpini ha dichiarato: "Non centra nulla con la categoria". Intanto, ieri, sono ripresi gli allenamenti a Milanello: ancora a parte Morata e Thiaw. Luca Mignani