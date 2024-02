Qui Orvietana. Antonio Rizzolo : "Conta solo vincere»

ORVIETO - "In questo girone di ritorno abbiamo fatto più punti che all’andata? Ma a noi questo deve interessare poco. Noi siamo ancora dentro i playout e dobbiamo provare a tirarci fuori. La salvezza diretta dista 3 lunghezze e noi sappiamo che dobbiamo fare punti in tutti i campi senza guardare l’avversario". Il mantra che il tecnico dell’Orvietana Antonio Rizzolo ripete ai suoi nello spogliatoio dal suo arrivo. Un concetto che vale ancora di più in vista del derby di domani a Trestina. "Squadra forte - sottolinea Rizzolo – e in salute che sta facendo un grande campionato". I 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite, però, hanno ridato consapevolezza e fiducia ad un’Orvietana che, dopo il Trestina, sfiderà Sangiovannese e Ponsacco in due sfide da non sbagliare assolutamente in chiave salvezza. "Non guardiamo troppo avanti – avverte il tecnico – e non guardiamo le avversarie. Noi dobbiamo solo vincere, poco importa contro chi. Finalmente, dopo un periodo in cui facevamo buone prestazioni ma non portavamo a casa punti, stiamo facendo anche risultati". Rizzolo dovrà ancora fare a meno di Caravaggi e Vignati oltre che allo squalificato Santi, decisivo contro il Cecina con la sua doppietta. "Riky (Santi, ndr) è un giocatore importantissimo per noi. Dal momento del mio arrivo è sempre stato al centro del progetto. Da ex attaccante so bene quanto conti trovare il gol e sono convinto che la doppietta contro il Cecina sarà stata la scintilla per lui. Ci servono però i gol di tutti. L’obiettivo salvezza è alla nostra portata ma per centrarlo non possiamo concederci distrazioni. A partire dal derby di Trestina".