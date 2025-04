Qui Senigallia. "Antonioli non si tocca. La Vigor è con il mister»

La tenacia del gruppo ed il buon rientro di Alonzi sono gli unici fattori che permettono alla Vigor di riprendere a lavorare con un pizzico di ottimismo. La squadra di Senigallia è incappata nella seconda sconfitta di fila, stavolta contro la capolista Samb, tuttavia rispetto alla gara di Recanati ha mostrato notevoli passi in avanti.

Il percorso rossoblu procede dunque sul ciglio del baratro, ovvero i playout, ma fiducia e concentrazione devono avere un peso maggiore di ogni critica, soprattutto in una fase così delicata.

"Il rientro di Alonzi dà morale alla squadra ed è un prezioso innesto sotto il profilo tecnico, d’altra parte è il cambio naturale di Pesaresi - afferma Roberto Moroni, il direttore sportivo della Vigor -. Questo non significa che Tenkorang non sia all’altezza. È un ragazzo molto serio, si allena bene, dà sempre il massimo nel corso della settimana ed il mister ne apprezza le doti. Purtroppo non sta vivendo un gran momento in fase realizzativa, alcuni lo hanno fatto notare, ma è il primo ad esserne consapevole. Comprensibilmente il malumore sta incidendo sulle prestazioni, ora deve continuare ad allenarsi con serenità. Ad eccezione di Ferrara i nostri attaccanti stanno facendo fatica a segnare: un dato evidente che salta agli occhi, ma rimane un reparto con ottime qualità".

Come spesso accade nei momenti più delicati della stagione, le critiche cominciano a farsi largo. Mister Antonioli ne ha ricevute parecchie, ma rimane, almeno per il momento, il faro a cui si appiglia la Vigor per non affondare.

"Diciamo che il mister è arrivato in un contesto particolare: ereditare la panchina di Aldo Clementi è sempre difficile, figuriamoci a Senigallia - rimarca il ds Moroni -. Non è scoccata la scintilla con il pubblico, tuttavia Mauro Antonioli è un ottimo tecnico, una persona in gamba che ha la nostra fiducia. La squadra lo segue, credo che la prestazione contro la Samb lo dimostri. La Vigor ha disputato un’ottima gara eppure continuano a mancare le vittorie, dobbiamo lavorare ancora di più per invertire questo maledetto trend".

Le parole del direttore sportivo, rafforzano la posizione del tecnico di Bellaria, più volte criticato dalla curva vigorina.

La Vigor punta su Antonioli per raggiungere questa soffertissima salvezza. La corsa ripartirà domenica dal "Gran Sasso d’Italia" di L’Aquila, una grande delusa di questa stagione, ma non per questo meno temibile.

Nicolò Scocchera