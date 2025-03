Qui Senigallia. La Vigor annaspa. Ed ora c’è la Samb

Salvarsi ed evitare i playout: sono le priorità della Vigor. Raggiungibili fintanto che la squadra continuerà ad essere padrona del proprio destino. I senigalliesi hanno un disperato bisogno di punti, non tanto per la classifica, almeno per il momento, quanto più per l’aspetto psicologico.

In questi giorni l’ambiente senigalliese ha il morale sotto i tacchi: critiche, perplessità e preoccupazioni a non finire… Tutto legittimo vedendo il rendimento di una squadra che, invece di tirare fuori gli artigli nel momento clou della stagione, appare scarica e senza mordente. Il timore più grande, e neppure troppo celato, non riguarda tanto la retrocessione diretta, quanto l’incapacità della Vigor di giocarsi una partita da dentro o fuori con il coltello tra i denti.

E domenica arriva la Samb: la società del Presidente Massi è al settimo cielo, la netta vittoria contro il Chieti legittima ancor di più i sogni di gloria del popolo del Riviera. Il conto alla rovescia è partito, ormai è solo questione di tempo prima che la gloriosa squadra rossoblu torni, meritatamente, tra i professionisti. La Vigor non vuol essere travolta da questo fiume di entusiasmo, ma solo il duro lavoro ed un salto di qualità a livello mentale potranno permettere ai rossoblu di Senigallia di non diventare una vittima sacrificale.

Da San Benedetto del Tronto arriveranno in tanti: saranno circa 800 i tifosi della Samb che approderanno nella spiaggia di velluto per sostenere Kerjota e compagni.

Il settore Gradinata sarà dedicato proprio a loro, ma il botteghino resterà chiuso domenica, giorno della gara. La Samb gestirà autonomamente la vendita dei propri biglietti che ha ricevuto dalla Vigor nella giornata di ieri.

Nulla cambia invece per i tifosi di casa: il servizio di prevendita dei biglietti scatterà oggi pomeriggio e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store di via Cattabeni, 41 con i seguenti orari di apertura: martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30, infine la domenica dalle 9:30 alle 13.

La Vigor consiglia ai propri tifosi di usufruire del servizio di prevendita al fine di evitare code ai botteghini, risparmiando inoltre 2 euro su ciascun biglietto.

Per la squadra di Antonioli non sarà facile risollevarsi, ma da qualche parte la Vigor deve pur ripartire.

Nicolò Scocchera