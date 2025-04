Qui Senigallia. La Vigor saluta Idaro e pensa solo all’Aquila

La gara contro L’Aquila sarà decisiva, ma come reagirà la Vigor dopo 2 sconfitte consecutive? Non solo, nelle ultime ore la società ha comunicato di aver risolto il contratto con uno degli under arrivati in estate: Idaro.

"La Vigor Senigallia saluta e ringrazia il calciatore Benjamin Idaro - scrive il club attraverso una nota arrivata in piena notte -. Le due parti hanno risolto il contratto di comune accordo. Grazie Benjamin per il tuo contributo e in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera".

La partenza di Idaro non sconvolge gli equilibri della squadra, ma lascia qualche perplessità per le tempistiche. Il giocatore era fuori dai radar da inizio anno e, soprattutto, completamente fuori dalle rotazioni di mister Antonioli visto che l’ultima convocazione risale addirittura al mese di gennaio. La partenza anticipata di Idaro è la quarta complessiva della stagione rossoblu, oltre a lui infatti: Alla, Diop e Di Sabatino, ma con appena 5 giornate di campionato da disputare, appare chiaro che l’interruzione del rapporto serva a poco ad ambo le parti. I tifosi sono divisi sulla partenza del centrocampista francese, ma sono più carichi e uniti che mai sulla volontà di sostenere la Vigor, nonostante il periodo nero del gruppo rossoblu. La trasferta di L’Aquila è alle porte e la prevendita dei biglietti per il settore ospiti è già attiva.

Ai tifosi vigorini è stato riservato il settore: "Curva Nord", a disposizione 500 tagliandi. È fatto divieto ai residenti della provincia di Ancona di acquistare i biglietti per i settori locali. Ogni ticket è nominativo, l’anagrafica sarà quindi necessaria sia online sia nei punti vendita. Il giorno della gara sarà infatti obbligatorio presentare il proprio documento d’identità. I prezzi pubblicati dal club aquilano sono: 10 euro più diritto di prevendita fissato ad 1,50 euro per l’intero. Mentre il ridotto, riservato agli under 16, costa 3 euro più diritto di prevendita ad 1,50.

Tagliandi acquistabili esclusivamente in prevendita, entro le ore 19 di domani pomeriggio, solo online sulla piattaforma Vivaticket. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti al botteghino dello stadio "Gran Sasso d’Italia". L’ ultima richiesta che il club abruzzese rivolge ai tifosi in arrivo dalla spiaggia di velluto riguarda il parcheggio: i mezzi dovranno essere obbligatoriamente posteggiati in Via Lanciano.

Nicolò Scocchera