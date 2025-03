Qui Senigallia. Lazzari: "Dobbiamo raggiungere quota 40»

Per raggiungere grandi traguardi serve la giusta mentalità. Dopo il ceffone rimediato contro il Termoli, la Vigor aveva smarrito fiducia nei propri mezzi. Solo per qualche giorno però… La squadra senigalliese ha ormai smaltito l’amaro pareggio, ritrovando spirito e concentrazione, parola di Andrea Lazzari.

"La squadra era un po’ giù di morale alla ripresa degli allenamenti, sono ragazzi intelligenti e sanno benissimo che contro il Termoli abbiamo perso un’occasione - dice Lazzari, vice allenatore della Vigor -. È stato detto e ridetto… Per come si era messa, dovevamo vincere. Peccato perché quei due punti in più ci avrebbero fatto comodo. C’è un po’ di rammarico dunque, nonostante la buona prestazione. Al di là di ciò ci siamo subito rimessi in carreggiata: nel corso della settimana abbiamo lavorato bene, la squadra è fisicamente pronta e lo staff tecnico ha cercato di correggere e perfezionare alcuni meccanismi che andavano migliorati. Lo scoramento dunque, è ormai alle spalle".

Sul tema della sosta i commenti si sprecano. Per qualcuno è un bene, per altri è un problema. Ciò che conta però sono gli allenamenti e lo stato di salute della squadra. Lazzari, che ha la possibilità di lavorare quotidianamente con il gruppo, non ha dubbi e benedice la pausa imposta dalla Viareggio Cup.

"La sosta non è un problema e non deve esserlo - continua il vice di Antonioli -. Anzi, è un’ottima opportunità per rifiatare, schiarirsi le idee e recuperare le energie fisiche e mentali. Abbiamo ricaricato le pile per affrontare al meglio queste ultime 7 partite, un rush finale difficile, ma che speriamo possa diventare speciale per tutto l’ambiente vigorino".

Nelle ultime settimane, forse a causa di qualche intoppo, tifosi e società hanno fissato l’obiettivo ad una tranquilla salvezza. Raggiungere la fatidica quota 40 punti, ammesso e non concesso che bastino, è l’obiettivo minimo, ma Andrea Lazzari, da sempre abituato ad altri palcoscenici, non si accontenta e cerca di spronare la squadra verso qualcosa di più grande: ovvero i playoff. Un sogno che, classifica alla mano, è legittimo custodire e rincorrere.

"Giusto essere realisti e guardare la classifica, ma è anche giusto lavorare puntando sempre al massimo - conclude Andrea Lazzari -. Lottare per i playoff è legittimo e cercheremo di raggiungerli perchè questo gruppo ha ottime qualità e ci sono abbastanza punti a disposizione per centrare un obiettivo così prestigioso".

Nicolò Scocchera