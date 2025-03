Qui Senigallia. Recanatese-Vigor. Derby che dirà molto

Recanatese - Vigor sarà un derby cruciale, per il cammino di entrambe. Solo 2 punti separano i leopardiani dai rossoblu, è dunque evidente che un successo regalerebbe nuova linfa sia all’una sia all’altra contendente.

Se il cammino vigorino è stato ricco di insidie e molto altalenante, alla squadra di Recanati non è andata meglio. La squadra di Bilò è riuscita a rialzarsi dopo un inizio di stagione molto complicato. La riscossa dei leopardiani però non deve sorprendere: nonostante il grave infortunio accorso a Melchiorri e la partenza di Sbaffo, approdato alla Samb, alla Recanatese il talento non manca ed ora, proprio come la Vigor, vuol raggiungere il prima possibile una tranquilla salvezza.

I senigalliesi sono avvertiti e dovranno prestare massima attenzione… Anche se la Recanatese è la seconda peggior retroguardia del campionato con 43 gol subiti, l’attacco sa farsi notare eccome. Ciò desta qualche preoccupazione tra i tifosi vigorini, specie dopo le recenti amnesie difensive.

Per la squadra giallorossa, quello di domenica contro la compagine di Senigallia sarà il quarto derby consecutivo. Nelle precedenti giornate, dopo la roboante sconfitta per 4-1 maturata contro il Fossombrone, è arrivata la splendida vittoria contro l’Ancona di Gadda ed il pareggio contro il Castelfidardo. Alla Vigor invece, il successo manca ormai da 3 turni, ovvero dalla trasferta di Sora.

Appare chiaro che entrambe cercano, nel momento più delicato della stagione, la continuità che porterebbe alla svolta decisiva. Ma la domanda che tutti si fanno è: come reagiranno le squadre dopo la sosta? Denis Pesaresi, capitano della Vigor, non ha dubbi in merito: "La pausa ci ha aiutato tantissimo, avevamo proprio bisogno di ricaricare le batterie - dice -. Una sosta che risulta ancor più preziosa a pochi giorni da un match delicatissimo come quello del Tubaldi. La Recanatese è una squadra esperta, forte e nelle ultime giornate ha raccolto punti importanti. Sarà, giustamente, agguerritissima".

Pesaresi ci sarà e con lui altri profili molto importanti della rosa vigorina: "Sto bene ed oltre a me rientreranno giocatori che ci daranno una mano - conclude il capitano vigorino -. Mi riferisco soprattutto a Gabbianelli ed Alonzi, con loro troveremo ancor più soluzioni".

Anche stavolta mister Antonioli, non consentirà a nessuno di assistere alla rifinitura che si svolgerà sabato mattina a porte chiuse al "Bianchelli".

Nicolò Scocchera