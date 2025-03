Ultimissime su Germania-Italia di Nations League: probabili formazioni e dove vederla in tv

Dortmund, 22 marzo 2025 - A caccia di un'impresa. Dopo la sconfitta per 2-1 patita a Milano nel match d'andata, in occasione di quello di ritorno in programma a Dortmund all'Italia serve una prestazione ai limiti della perfezione per avere la meglio della Germania e qualificarsi alla Final Four di Nations League. Al termine della sfida, in caso di parità nel computo totale, si andrà ai tempi supplementari e quindi, eventualmente, ai calci di rigore. Ovviamente la trasferta al Signal Iduna Park evoca dolci ricordi al clan azzurro, ripensando alla vittoria per 2-0 nella semifinale del Mondiale del 2006. Dopo quel ko, i padroni di casa non hanno più perso nelle successive nove partite disputate (fra le quali anche un'amichevole con i nostri portacolori risalente al 2011 e terminata 1-1). Chi riuscirà a superare il turno affronterà in semifinale la vincente di Danimarca-Portogallo il 4 giugno. Il commissario tecnico Luciano Spalletti si presenterà in terra tedesca privo, oltre che di Mateo Retegui, anche di Riccardo Calafiori e Andrea Cambiaso, che hanno lasciato anzitempo il ritiro ad Appiano Gentile.

I risvolti in chiave Mondiale

Il risultato di Germania-Italia avrà delle ripercussioni sul cammino degli azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. In caso di passaggio in semifinale, la nostra Nazionale verrà inserita nello stesso girone di Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Se invece la selezione guidata da Spalletti dovesse essere eliminata dai tedeschi, allora se la vedrebbe con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

Le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Schlotterbeck; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Allenatore: Nagelsmann.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Ricci, Udogie; Raspadori; Kean. Allenatore: Spalletti.

La designazione arbitrale

E' il polacco Szymon Marciniak l'arbitro designato dall'Uefa per Germania-Italia. Connazionali gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto ufficiale Pawel Raczkowski: al var Pawel Pskit, avar Tomasz Kwiatkowski.

Orario e dove vedere in tv l'incontro

Germania-Italia va in scena domenica 23 marzo al Signal Iduna Park di Dortmund, con calcio d'avvio fissato alle 20:45. La gara sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Rai 1 e in modalità streaming su RaiPlay.

I convocati azzurri

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham); centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio).