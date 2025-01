Qui Senigallia. Vigor sfortunata: "Gira tutto storto»

Riprendere la corsa, senza pensare troppo al passato. Non sarà facile, ma in casa Vigor, alla ripresa degli allenamenti, si ripete questo concetto come un mantra.

La sconfitta di Avezzano brucia ancora tantissimo, inutile negarlo. Lo ricorda senza tanti fronzoli anche il direttore sportivo Roberto Moroni che dichiara: "Il mio morale è a terra, come potrebbe essere altrimenti? Giochiamo male e perdiamo, giochiamo bene e la storia non cambia... Sono molto amareggiato, poi perdere per un gol del genere è assurdo, la Vigor non meritava affatto di uscire sconfitta dallo Stadio dei Marsi. I giocatori però devono guardare oltre, pensare al prossimo impegno contro l’Isernia senza soffermarsi troppo sul latte versato. Lo faremo tutti, indubbiamente però, tornare a Senigallia con dei punti avrebbe dato tutto un altro sapore alla settimana". Delusi, eppure in casa Vigor sono tutti convinti di aver intrapreso la strada verso un cambiamento positivo.

"A mio avviso la prestazione è stata positiva nonostante il risultato - aggiunge il direttore sportivo -. Ci siamo affidati ad un tecnico esperto e molto capace, un allenatore in grado di portare avanti l’ottimo lavoro di Clementi, è chiaro però che contro la sfortuna si può fare poco. Personalmente non credo che i giocatori siano così sfiduciati, se analizziamo gli episodi di Avezzano fatico a trovare spiegazioni diverse dalla sfortuna: Kone ha centrato il palo, Ferrara era convinto di aver segnato dopo l’impatto con la sfera, mentre Gonzalez ha cercato di colpire il pallone nel modo più preciso possibile, il portiere però è stato molto bravo ad intuire la traiettoria. Sono episodi, al momento non favorevoli, dobbiamo lavorare, solo questo ci può aiutare a cambiare la rotta - aggiunge Moroni -. Sono contento invece per la reazione dei tifosi: la maggior parte ci ha fatto i complimenti, ma è evidente che senza i risultati serve a poco la buona prestazione".

La Vigor ha bisogno di una marcia in più, perciò è importante capire se dall’ infermeria sono in arrivo buone notizie.

"Gabbianelli è al lavoro per recuperare in tempi ragionevoli - continua Moroni -. Ha messo nel mirino il derby contro l’Ancona, verosimilmente credo sia probabile rivederlo in campo contro la Fermana. Anche Alonzi è al lavoro, ma non sarà pronto prima di 2 mesi anche perchè non ha senso anticipare i tempi, sarebbe inopportuno e troppo rischioso vista l’entità dell’infortunio".

Nicolò Scocchera