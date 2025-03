Qui Senigallia. "Vincere per tornare in acque tranquille»

Delusione si, ma nessun dramma. Soprattutto ora che arriva la sosta: l’occasione giusta per rifiatare.

La Vigor è tornata al lavoro e attende il pieno recupero di Gabbianelli ed Alonzi, due profili la cui mancanza si è fatta enormemente sentire nei momenti clou della stagione.

"Ci lecchiamo le ferite dopo questo mezzo passo falso, ma non siamo certo in una situazione disperata - dice il ds vigorino Roberto Moroni -. La squadra è composta da ragazzi volenterosi, quindi non credo proprio che ci saranno contraccolpi. Dopo la sosta ci aspettano partite molto difficili, ma non mi focalizzerei troppo sul calendario perché in questa fase tutto è possibile. La Vigor deve vincere per tornare a navigare definitivamente in acque tranquille".

Superata la fase di scoramento e metabolizzato l’errore che è costato ai rossoblu il successo di domenica, entra in gioco anche un po’ di sano ottimismo. Un ingrediente necessario per affrontare al meglio questa fase priva di impegni ufficiali.

Le note migliori sono di certo i recuperi: Moroni infatti fa luce sui prossimi step che interesseranno i rientri in gruppo di Gabbianelli e Alonzi.

"Questi giorni di lavoro saranno molto preziosi per consentire a Gabbianelli di smaltire l’infortunio al polpaccio ed accelerare il rientro in gruppo di Alonzi - aggiunge il ds rossoblu -. Gabbianelli farà qualche accertamento, ma domenica scorsa è rimasto a riposo solo in via precauzionale a causa del fastidio accusato durante la rifinitura. Non ci è sembrato opportuno rischiare di aggravare la situazione visto che Gianmarco è stato bersagliato dagli infortuni negli ultimi mesi. Alonzi invece tornerà a lavorare con il resto della squadra, ma andiamoci piano… Il recupero dalla rottura del crociato non è una passeggiata. Dobbiamo dargli tempo, deve ritrovare il ritmo partita ed abituarsi a lavorare con i compagni".

Alonzi può essere l’arma in più della Vigor, soprattutto per il suo temperamento combattivo. Inutile nascondere che ad Antonioli non dispiacerà avere più soluzioni in attacco, un reparto che in fase realizzativa sta riscontrando molte, forse troppe, difficoltà.

"Chi frequenta il nostro ambiente ha avuto modo di conoscere Alonzi nonostante la lontananza dal campo - conclude Moroni -. Federico è un ragazzo che sa farsi voler bene e può motivare ulteriormente il gruppo. Anche se non potrà garantire subito i 90 minuti, sarà un innesto prezioso per questo finale di stagione".

Nicolò Scocchera