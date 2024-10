Qui Trestina. Il tecnico Calori: "Ora attendo una reazione»

TRESTINA - Derby umbro per il Trestina, che oggi allo stadio "Casini" ospita un ACF Foligno protagonista di un ottimo avvio di campionato che l’ha proiettato nelle zone alte della classifica e che è reduce dall’affermazione in trasferta contro il Flaminia Civita Castellana. Impegno senza dubbio difficile per gli altotiberini, che con 2 punti dopo 4 gare disputate vanno alla ricerca della prima vittoria in campionato al cospetto della squadra con la quale hanno ottenuto l’unico successo ufficiale della stagione, ovvero l’1-0 in Coppa che ha permesso alla truppa del presidente Leonardo Bambini di accedere al turno successivo della manifestazione. Il campionato però è un’altra cosa e ne è consapevole l’allenatore Simone Calori, decisamente critico verso i suoi alla vigilia della sfida: "Del pareggio contro la Sangiovannese - afferma - prendo per buono solo il risultato, non certo la prestazione che è stata la peggiore dall’inizio del torneo: tutte le occasioni degli avversari sono nate da nostri errori. Domenica scorsa in campo non abbiamo fatto nulla di quello per il quale stiamo lavorando da due mesi, ma abbiamo solo buttato via palloni. Nelle prime due gare ci siamo espressi bene ma abbiamo subìto altrettante sconfitte, nelle ultime due abbiamo ottenuto due pareggi ma il gioco non mi ha affatto convinto. In settimana insieme alla squadra abbiamo analizzato a fondo quest’aspetto: ci deve essere una reazione e confido che ci sarà". "Quanto al Foligno - prosegue - dobbiamo scordarci il successo in Coppa ed essere consapevoli che andremo ad affrontare una squadra di livello, che ha fisicità ed entusiasmo, un Calderini on fire e giocatori capaci di entrare dalla panchina ed incidere. Noi però non dobbiamo pensare agli altri ma al contrario concentrarci su noi stessi, dobbiamo tornare a fare il Trestina ed esprimere quel tipo di gioco che credo sia nelle nostre corde".

TRESTINA: Fratti, Sensi, Bucci, Serra, Grea, Giuliani, Nouri, Lisi, Mencagli, Ferri Marini, Arduini. All. Calori. Arbitro: Melloni di Modena. Paolo Cocchieri