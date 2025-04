La Samb torna in Serie C: 2 a 1 sul Teramo

San Benedetto, 13 aprile 2025 – Festa grande al Bonolis dove la Sambenedettese in trasferta stende 2 a 1 il Teramo e torna fra i professionisti dopo quattro anni d’assenza.

L’avvio di gara è tutto di marca biancorossa: al 2’ Touré sfiora il vantaggio su lancio di Angiulli, poi al 7’ è Pavone a mettere i brividi a Orsini con un sinistro dal limite. La Samb risponde con Chiatante, bravo a innescare Paolini: il suo cross trova Eusepi, ma Menna chiude in angolo. Al 10’ Gennari sfiora il gol sugli sviluppi del corner, ma il Teramo continua a premere e al 23’ colpisce la traversa con Cum dopo un’azione ben costruita da Touré e Chiarella. Nel momento migliore dei padroni di casa, arriva però la fiammata rossoblù: al 30’ Guadalupi parte in slalom dalla propria area, serve Kerjota sulla fascia e si fa trovare pronto sul secondo palo per il tap-in di sinistro che vale lo 0-1. La reazione del Teramo è immediata: due minuti dopo, al 32’, punizione di Cum e colpo di testa vincente di Touré per l’1-1. Il primo tempo si chiude sull’equilibrio, ma nella ripresa la Samb cambia marcia. Al 7’, una manovra corale mette Eusepi in condizione di servire Guadalupi, che dal limite disegna un sinistro a giro imprendibile sotto l’incrocio: 2-1 e ottava rete in campionato. Il Teramo non si arrende e nel finale sfiora il pareggio con Esposito, il cui destro al 40’ esce di un soffio. I biancorossi spingono fino all’ultimo, ma la Samb resiste anche nel concitato finale, segnato da due espulsioni in panchina tra i padroni di casa. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio scatena la festa: la Sambenedettese torna tra i professionisti dopo 4 anni di assenza.

Teramo-Sambenedettese 1-2, il tabellino

Teramo (4-3-3): Torreggiani; Cangemi, Brugarello, Menna (41’ st D'Amore), Pietrantonio; Cum (30’ st D’Egidio), Angiulli, Messori (18’ st Esposito); Pavone (21’ st Galesio), Chiarella, Tourè. A disposizione: Di Giorgio, Pepe, Ouaioj, Buccione, Napolitano. All. Pomante. Sambenedettese (4-3-3): Orsini; Zini, Pezzola, Gennari, Paolini; Guadalupi (39’ st Lulli), Tourè; Kerjota (32’ st Battista), Sbaffo (16’ st Moretti), Chiatante (42’ st Zoboletti); Eusepi. A disposizione: Semprini, Orfano, Fabbrini, D’Eramo, Tataranni. All. Palladini. Arbitro: Giordani di Aprilia; assistenti De Tomaso di Voghera e Giovanardi di Terni. Marcatori: 30’ Guadalupi (S), 32’ Tourè (T), 52’ Guadalupi (S). Ammoniti: 36’ Pavone (T), 42’ Zini (S), 53’ Guadalupi (S), 55’ Messori (T), 62’ Bozzi (medico Samb), 89’ Moretti (S), 90+3’ Battista (S). Espulsi: due giocatori del Teramo dalla panchina al 90’. Angoli: 7-2 per il Teramo. Recuperi: 0’ pt, 6’ st.