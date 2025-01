Quindici punti separano Roma e Lazio, alle 20.45 prima sfida della Capitale per Baroni. Notte da derby, Ranieri può spiegare le vele

Sarà ancora una volta Roma-Lazio. Con il derby della capitale ad accendere la sera, come non accadeva da sei anni. Quindici i punti che separano le squadre di Ranieri e Baroni: ma è questa la partita giusta per chiudere numeri e statistiche nel cassetto. Perché nei derby le regole sono pronte a saltare e il pronostico si perde per l’imponderabile. La Lazio è in forma come non si vedeva da tempo, la Roma ha messo un piede fuori dal pantano della crisi, ma non ancora del tutto. Entrambe hanno fatto dei loro allenamenti uno show. L’ultima la squadra di Baroni, ieri a Formello con settemila persone a fare da contorno. Per il tecnico biancoceleste sarà il primo battesimo di fuoco all’Olimpico, Ranieri conosce l’emozione ma attende che i suoi giocatori "navighino a vele spiegate".

L’appuntamento vero però in campo, stasera alle 20,45 (diretta tv Dazn). Sponda giallorossa: dovrebbe vedersi la stessa formazione di San Siro contro il Milan e così viene escluso ancora il capitano, Lorenzo Pellegrini, a ereditare la fascia sarà Gianluca Mancini, mentre a mantenere la romanità ci penserà Nicolò Pisilli. Davanti, poi, ancora Dybala e Dovbyk, con gli unici assenti che restano Celik (febbre) e Cristante (lesione ai legamenti della caviglia). Il tecnico laziale, invece, deve fare i conti con le assenze certe di Pedro, Vecino e Patric, mentre Lazzari, Noslin e Castrovilli resteranno in dubbio fino all’ultimo istante.