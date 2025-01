Raffica di emozioni 3-2. L’Olympia Thyrus piega anche l’Atletico Bmg

OLYMPIA THYRUS 3 ATLETICO BMG 2

OLYMPIA THYRUS(4-4-2): Quaranta, Kola, Dita, Jobarteh, Federici A., De Santis, Siragusa(45’st Kuqi), Grassi, Gesuele, Poggi, Sugoni N.(32’st Bernardini). (A disp. Federici C., Nicoli, Sbarzella, Sugoni A., Angeli, Sugoni M.). All. Sugoni Marco

ATLETICO BMG (4-3-3): Battistelli, Angeli, Ciucci(18’st Canalicchio), Gatti, Boninsegni, Fapperdue, Chiaverini 6(12’st Giustini), Proietti, Guazzaroni, Colombi, Cuccioletta(22’pt Carrello). (A disp. Santini, Rossi, Mengoni, Lucaroni, Paciotti, Capitani). All.: Puccica

Arbitro: Colalelli di Terni (assistenti Polveri, Castellani)

Marcatori: 10’st Gesuele, 12’st Sugoni N., 24’st Carrello, 40’st Kola, 45’st Colombi (rig.)

NOTE: Ammoniti Ciucci, Gatti, Canalicchio. All. Sugoni Marco. Espulso Giustini.

L’Olympia Thyrus non si ferma più. La formazione di Sugoni batte anche l’Atletico Bmg, nello scontro diretto in chiave playoff, e vola a quota 27 in classifica. Tutto nella ripresa. A stappare la partita è l’ex Gesuele. Poi Nicolò Sugoni fa subito 2-0. La Bmg accorcia le distanze con Carrello ma a 5’ dal 90’ il solito Kola, gol numero 7 in campionato, fissa il 3-1. A siglare il 3-2 definitivo è Colombi su rigore.